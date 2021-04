Ana Brenda Contreras revela que ya no formará parte de la serie con la que regresaría a la actuación

Hace apenas unas semanas, Ana Brenda Contreras anunciaba emocionada su gran regreso a la actuación, luego de la pausa de dos años que decidió hacer en su carrera como actriz. Sin embargo, todo parece indicar que la actriz tendrá que aplazar un poco más su retorno a la televisión, pues debido a la pandemia, las grabaciones de la serie Pálpito de Netflix, de la cual sería protagonista, han tenido que retrasarse. Y es que esta serie, se grabaría en Colombia, país donde la cifra de contagios por Covid-19 ha comenzado a aumentar en las últimas semanas, por lo que fue inevitable suspender momentáneamente el inicio de las grabaciones, razón por la que Ana Brenda ha decidido dejar pasar esta oportunidad, mostrándose un tanto desilusionada por tener que abandonar este proyecto que la tenía tan emocionada.

Fue a través de una serie de historias que compartió en su perfil de Instagram donde la guapa actriz se refirió a este momento de su carrera, explicando a fondo las razones por las que ha tenido que declinar a este protagónico. "Les quería contar algo desde hace unos días… la verdad es que sí me tiene un poco triste, pero pues, ni modo, estamos viviendo tiempos muy, muy locos", comentó al inicio de su mensaje. "Debido a lo que está pasando en todo el mundo, obviamente por estos picos de Covid que se están viendo especialmente ahorita en Colombia, pues yo estuve casi un mes en Bogotá y pues no podíamos arrancar las grabaciones de Pálpito y se movió la fecha de rodaje, todo lo que estaba planeado se tuvo que mover y no voy a poder formar parte de esta historia", informó.

La actriz admitió sentirse un poco triste no poder comprometerse con esta serie debido al retraso de las grabaciones, por lo que incluso pidió a sus fans hacer consciencia sobre la situación que el mundo enfrenta y la importancia de las pequeñas acciones, las cuales dijo, pueden hacer grandes cambios. "Es muy triste, pero yo creo que en estos tiempos más que nunca tenemos que darnos cuenta de que absolutamente todo lo que hagamos afecta al otro directa o indirectamente, a toda una ciudad, a toda una comunidad, al mundo entero", expresó la actriz. "Así que no dejen de cuidarse, de lavarse las manos, usar tapabocas, quien pueda vacúnense porque de verdad es que son tiempos muy extraños para todo el mundo", pidió.

¿Por qué se alejó de las telenovelas?

Aunque Ana Brenda Contreras lleva una temporada alejada de las telenovelas, la actriz se ha mantenido vigente con algunos proyectos en la televisión como la conducción del programa Tu Cara Me Suena de Univision, así como algunas series. Y aunque la actriz no se cierra a la posibilidad de regresar algún día a los melodramas, por el momento no está en sus planes. “Actuación sí, la verdad claro que quiero. Telenovela, nunca digas de esta agua no beberé, pero si te soy honesta, tú lo sabes que has estado en un set de televisión, es muy demandante, y yo la verdad en este momento de mi vida no quisiera estar seis, nueve meses en un set de televisión por el momento…”, comentó Ana Brenda en septiembre del año pasado en una charla virtual que sostuvo con el programa El Break de las 7.

La actriz ahondó más en el tema y explicó las razones por las que decidió hacer una pausa en su meteórica carrera en las telenovelas. “Me cansé un poquito de que me dieran puros refritos, si te soy honesta…”, agregó, para después detallar bajo qué circunstancias le gustaría volver a los sets de grabación. “Si llegara esa historia que no fuera un refrito, que fuera muy interesante, que fuera original y que fuera un poquito más corta, la verdad es que sí me encantaría…”, dijo tan transparente como suele ser, despejando de una vez por todas las dudas que existen entre sus fanáticos.