'No nos hemos dejado de ver', Raúl Araiza sobre su relación con María Amelia Aguilar tras su rompimiento

A pesar de su rompimiento, Raúl Araiza y María Amelia Aguilar han procurado mantener la comunicación entre ellos, así como la linda relación amistosa que ya sostenían antes de decidir comenzar su noviazgo. Así lo ha hecho saber el presentador de Hoy durante un reciente encuentro con la prensa, en el que con toda sinceridad ha hablado sobre cómo se encuentra tras su rompimiento con la psicóloga y sobre la forma en la que se relaciona con ella ahora que han decidido poner un alto a su noviazgo, revelando incluso que esta decisión que tomaron en conjunto no es definitiva, por lo que están abiertos a seguir en contacto sin perder de vista el amor que aún se tienen.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

En entrevista con distintos medios de comunicación, ‘El Negro’ Araiza habló con la sinceridad que suele caracterizarlo sobre las razones que los llevaron a tomar la decisión de hacer un alto en su relación amorosa y retomar la amistosa, dejando en claro que fue la falta de tiempo para verse lo que al final desgastó su noviazgo. “Lo que pasa es que, con tanto trabajo: La Desalmada, Miembros (Al Aire), Hoy y luego ella es una mujer que está muy ocupa, pero estamos totalmente en contacto, no nos hemos dejado de ver, de hablar, sobre todo de hablar”, compartió el también actor en declaraciones retomadas en el canal de Youtube del reportero Edén Dorantes, dejando en claro que sigue siendo muy cercano a María Amelia Aguilar.

El actor reiteró que fue la falta de tiempo y los múltiples compromisos laborales de ambos lo que les impedía verse, dejando en claro que han dejado la puerta abierta para volverlo a intentar más adelante. “Siempre hay la historia de que no se tiene que terminar mal. A veces tomamos una decisión que duele mucho, pero bueno, no es la última palabra”, expresó el intérprete. “El distanciamiento, sí (fue la causa). Por eso tomamos esta decisión. Y se trata de ver cómo se ponen los próximos meses, para ver si podemos llegar un acuerdo. Siempre hemos sido de acuerdos María y yo, pero nos queremos el doble, empezamos de amigos, luego tuvimos esta hermosa relación y esperamos seguir teniéndola”, comentó Araiza.

VER GALERÍA

En ese mismo sentido, Raúl Araiza reveló que entre él y María Amelia nunca hubo un problema y que de hecho, terminaron en muy buenos términos, evitando entrar en conflictos y hablando las cosas de frente. “Todo el mundo va y viene, de alguna forma. Lo que no queremos es perder el tiempo en los reclamos, de no poder verte y no me puedes ver, y tú tampoco y ya llevamos dos meses sin vernos, es lo mismo que el que vive fuera”, comentó. “Ella es una gente muy importante para mí, yo a María la adoro, la amo, no se puede negar, pero no todo tiene que terminar mal”, reiteró.

¿Qué ha dicho María Amelia al respecto?

Luego de que Raúl Araiza confirmara su rompimiento con la especialista del programa Hoy, fue la misma María Amelia quien también habló de este comentado episodio de su vida, poniendo de frente el inmenso cariño y amor que los une a pesar de este nuevo giro en sus vidas sentimentales. “Fue algo hablado entre los dos. Nos costó mucho trabajo tomar la decisión adecuada. Obviamente llevábamos un tiempo decidiendo, pues era por el bien de la relación, por su bien y por el mío. No por falta de amor (se dio la ruptura), ni por falta de ganas, simplemente empezamos a ver ciertas complicaciones en nuestra relación. Yo empecé a tener una carga de trabajo y él de pronto empezó a ver que tenía este rollo de la telenovela…”, dijo la terapeuta en entrevista con Las Estrellas.

VER GALERÍA