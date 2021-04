Así reaccionó Stephanie Salas a los comentarios por la aparición del personaje de Michelle en la serie de Luis Miguel

Después de una larga espera, por fin se estrenó la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, y las sorpresas no faltaron desde el principio, pues aunque se había anunciado que se lanzaría el primer capítulo este domingo, al final fueron dos, lo que sin duda fue celebrado por los fans. Pero la conversación redes sociales se ha centrado en los nuevos personajes que aparecieron en estos episodios, entre ellos ha destacado el de Michelle Salas. La respuesta del público no se hizo esperar, ya que en estos capítulos pudo retratarse en la pantalla -desde la ficción- uno de los momentos más sensibles de El Sol y mostrar un poco de su faceta como padre, lo cual, como muchos aspectos sobre su vida, ha estado rodeado de cierto misterio. Y en medio del recibimiento que ha tenido este esperado estreno, ha llamado la atención la reacción de Stephanie Salas, madre de Michelle, a los comentarios que sus seguidores le han dejado tras la aparición de su hija mayor en esta exitosa serie de ficción.

Un día después de que Netflix lanzara los dos primeros episodios de la bioserie de Luis Miguel, Stephanie, quien en la serie es representada por un personaje llamado Sophie, tomó su cuenta de Instagram para compartir un posado muy espontáneo acompañado de una profunda reflexión. “A veces hay que permitirle al tiempo y a la vida, ponerlo todo en su lugar”, escribió. Aunque la actriz no dio más detalles en su publicación sobre lo que se refería, ni hizo ninguna alusión a que sus palabras tuvieran algo que ver con su pasado con El Sol, algunos de sus seguidores asociaron este post con lo mostrado en la serie e incluso le comentaron al respecto.

Entre los seguidores de Stephanie, algunos alagaron su sabiduría y destacaron la entereza con la que siempre se ha conducido. “Exacto, para qué vivir con rencores, todo a su tiempo”, opinó una internauta, comentario al que la madre de Michelle reaccionó con un emoji de manos levantadas en señal de celebración. Una usuaria, que se identificó como peruana, destacó uno de los momentos más emotivos de esta nueva temporada de Luis Miguel, la serie y reconoció el gran papel que la actriz ha desempeñado como mamá. “Amo”, comentó Salas, colocando un emoji con banderita de Perú. Y no fue el único mensaje en el que sus seguidores le manifestaron su respeto y admiración, pues en los comentarios, varias mujeres lo hicieron y Stephanie reaccionó a muchos de ellos con efusivos emojis.

Su enérgica postura sobre cómo la representaron en la serie en un inicio

Si bien ahora Stephanie ha dejado ver muy abierta ante los comentarios y opiniones que ha generado entre el público la nueva temporada de la serie de Netflix, en la que su hija Michelle ocupa un lugar importante, hace casi tres años, cuando se estrenó este proyecto, fue clara al manifestar su desacuerdo por cómo se mostraron algunos acontecimientos que de alguna forma tenían que ver con ella. A través de un breve comunicado, que difundió en sus redes sociales en mayo de 2018, la actriz expuso su postura. “Respecto al capítulo de ayer que alude a mi persona, quisiera hacer algunas aclaraciones. La serie biográfica no es cronológicamente acertada ya que, para empezar, mi hija ya había nacido al momento de la relación entre Mariana y Luis Miguel, en la cual yo nunca me interpuse…”, se podía leer en el primer párrafo de su publicación.

En dicho episodio, el cuarto de la primera temporada, El Sol sospecha de la supuesta infidelidad de su novia Mariana. Ambos asisten a la boda de la cantante Yuri, en donde la fotógrafa coincide con su ex, El Moro, y mantienen una conversación que despierta los celos de cantante. En ese contexto aparece Sophie, en quien el cantante se refugia aparentemente por despecho. Stephanie, hizo hincapié en el hecho de que, como se estableció desde un inicio, Luis Miguel, la serie es una ficción. “No hay que olvidar que se trata de una serie donde interviene la ficción, y que por lo visto tiene mucho contenido impreciso. Entiendo que la serie busque un propósito comercial y de promoción para alguien a quien quieren relanzar, pero esta no retrata los hechos como sucedieron y yo recientemente relaté mi lado de la historia en la revista ¡HOLA!”, señaló.

Su sincera confesión previo al estreno de la serie

Tal como lo comentó en su comunicado, un par de meses antes del estreno de la serie, Stephanie se había sincerado en las páginas de nuestra publicación (edición 575, febrero de 2018) sobre su historia con Luis Miguel, entrevista en la que además expresó su profundo agradecimiento por haber hecho realidad su sueño de convertirse en madre. “Me hará recordar mucho esa parte de mi historia. Soy la madre del primer hijo de Luis Miguel (nuestra hija Michelle), por lo que formo parte importante de su biografía. Creo que es un buen momento para hacer la serie, solo espero que si los productores van a mencionar mi historia con él, lo hagan de una manera ética y respetuosa”, comentó la actriz al ser cuestionada sobre el entonces próximo estreno de la producción de Netflix. “Siempre he creído que para todo existe un momento, y creo que, para mí, este es el momento correcto para abrir mi corazón y compartir esa etapa tan importante y tan maravillosa de mi vida. Nunca la he ocultado, pero jamás la había contado de esta forma tan sincera y tan desde el fondo de mi corazón, y no pienso volver a tocar el tema ya que quiero darle vuelta a la página”, agregó en la entrevista al explicar su decisión de abrir su corazón sobre el tema.

