¿Ariadne Díaz y Marcus Ornellas desean tener otro hijo?

Sin duda alguna, Ariadne Díaz y Marcus Ornellas son una de las parejas más estables del mundo del espectáculo, no en vano recientemente celebraron su aniversario número seis y han formado una hermosa familia al lado de su pequeño Diego, quien es el centro de sus vidas. Y aunque como familia de tres son muy felices, todo parece indicar que a la pareja tiene planes de hacer crecer su clan en un futuro no muy lejano y así darle un hermanito o hermanita a su pequeño que ya tiene cuatro años.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo ha revelado la guapa actriz durante una dinámica que preguntas y respuestas que organizó a través de su perfil de Instagram, y en donde contestó con toda sinceridad a los cuestionamientos de sus seguidores. En una de esas preguntas, uno de sus fans le preguntó sobre si le gustaría tener más hijos y acerca de la posibilidad de poder convertirse en madre de una niña, a lo que Ariadne respondió de la forma más transparente posible: “Eso de buscar la niña o buscar el niño, y luego ves a gente que ya tiene, cuatro, cinco, seis hijos porque si no les sale el sexo que ellos quieren, eso sí que no”, respondió la actriz.

Sin embargo, la hermosa tapatía dejó en claro su deseo de convertirse en mamá por segunda ocasión, por lo que dijo, no le importa si su próximo hijo sea niño o niña, pues es consciente de que esa decisión está totalmente fuera de sus manos. “Yo creo que en algún momento de la vida tendremos otro bebé, y lo que sea será maravilloso, porque sino… ya somos demasiados”, agregó la actriz, dejando en claro que dos hijos son suficiente para ella, consiga o no tener la parejita, tal y como muchas parejas lo anhelan.

VER GALERÍA

Y la boda ¿para cuándo?

Fue en 2018 cuando Ariadne Díaz y Marcus Ornellas se comprometieron, luego de tres años de una hermosa relación, la cual la actriz definió en una reciente charla con sus fans en Instagram como muy especial y auténtica. “Nos conocimos, la primera semana ya estábamos hablando de tener bebés, de cómo se iba a llamar, siempre supimos que tendríamos un niño que se llamaría Diego, cinco meses después yo estaba embarazada, nueves meses después nació Diego… o bueno, hagan sus cuentas. Marcus me dio el anillo el 15 de agosto de 2018 y yo fui muy feliz, me emocioné muchísimo, pero seguimos sin casarnos, porque no sabíamos si una boda chica o una boda grande, después vino el Covid, o sea, han pasado una serie de cosas y honestamente no nos quita el sueño”, comentó la actriz quien aseguró que ya son un matrimonio.

En ese sentido, Marcus habló en entrevista para el programa Hoy sobre las posibles fechas de su boda, un tema que sin duda ha estado sobre la mesa desde siempre: “Hemos pensado, desde la boda, ella y yo, en el registro civil, hasta una reunión pequeña de puros familiares; desde la boda más chiquitas, hasta la vida, pero todavía no nos decidimos, falta hemos cambiado de opinión”, dijo. El actor reconoció que le encantaría realizar otra pequeña ceremonia en Brasil para compartir con sus familiares: “Tal vez una allá, más pequeña, más para los familiares allá, también aquí quisiera que estuvieran mis papás ya que, hasta el momento, ninguno de mis hermanos se ha casado”. Por último, Marcus también explicó que ellos ya son un matrimonio: “La boda, yo creo, que es como un festejo, porque el anillo en sí, desde mi punto de vista, no quiere decir que va fortalecer o debilitar una relación si estás o no casado, yo creo que lo más importante es la comunicación y la relación”, finalizó.

VER GALERÍA