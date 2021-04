'Me vas a extrañar', Eugenio Derbez y su divertido reclamo para Aislinn Derbez

Sin duda alguna, Eugenio Derbez y su hija Aislinn han formado una relación muy cercana, basada en el amor que se tienen ambos y en la confianza que sienten el uno por el otro. Es por eso que entre ellos no existe algún filtro a la hora de expresar sus sentimientos, por mucho que se trate de un reclamo. Sin embargo, el buen humor tan característico del comediante que también ha heredado a sus hijos hace que en ocasiones los momentos incómodos se conviertan en algo muy divertido. Tal y como lo demostró Aislinn recientemente al compartir una conversación entre ella y su papá, en la que el también productor le hace un divertido reclamo a la actriz, algo que más allá de generarle un conflicto a la hija mayor de Derbez, le ha robado una carcajada.

A través de Instagram Stories, la actriz compartió una serie de audios en los que se puede escuchar a Eugenio reclamarle a su hija por organizar convivencias familiares solo cuando él no está o anda de viaje, haciendo uso de su característico sentido del humor. “Por cierto, tú nada más esperas a que yo me vaya de viaje para hacer fiestas, invitar a tu casa, ir a la mía… Haces la de: ‘Oye, Ale, y mi papá’, ‘Aquí anda… ¿qué querías?’, ‘No nada, nada, bye’”, se escucha decir al intérprete en uno de los clips que la actriz compartió en sus redes sociales.

El actor continuó con su reclamo simulando otra llamada entre su hija y su esposa, Alessandra Rosaldo: “’Ale ¿y mi papá’, ‘Ya se fue de viaje a trabajar’, ‘ah perfecto, vénganse a la casa o si quieren voy a la albercada, vamos a convivir’… Pero me he de morir y me vas a extrañar”, expresó el intérprete a modo de broma. Como era de esperarse, Aislinn de inmediato le respondió, haciéndole ver a su papá que ella procura visitar su casa con regularidad, sin importar si está él o no. “Yo voy igual que siempre, menso. Todos los fines, estés o no estés”, contestó la intérprete entre emojis de caritas riendo a carcajadas.

Esta no es la primera vez que Eugenio le reclama por algo a su hija Aislinn. De hecho, es común verla regañándola en sus redes sociales, sobre todo cuando la actriz comparte fotos en las que posa en bikini o con prendas muy reveladoras. Tal y como lo hizo hace unas emanas, cuando la mayor de los hermanos Derbez compartió unas fotografías en las que posaba de lo más guapa en lencería. Como era de esperarse, las imágenes llamaron la atención de su padre, quien de inmediato se manifestó: De inmediato Eugenio se hizo presente y debajo de la publicación escribió: “Yo no la eduqué así. Eso ha de venir del lado de su mamá”, dejando en claro su postura. Sin embargo, los mensajes entre padre e hija no pararon ahí, pues continuaron en un chat privado que posteriormente Aislinn compartió con sus seguidores. “¿Ya la viste (la fotografía)?”, preguntó la actriz a su papá, quien nuevamente mostró su desacuerdo: “No (la he visto). Estamos cenando… Y no me hacen gracia tus publicaciones… ahorita la veo…”, contestó. “De vez en cuando hay que romper el internet”, agregó Aislinn.

Aislinn, la sorpresa más especial en la vida de Eugenio

La conexión que existe entre Eugenio y su hija tiene un por qué y fue la misma Aislinn quien explicó de dónde viene ese amor incondicional, durante una charla que sostuvo con su papá para su canal de Youtube. En ella reveló que Derbez no tenía intención de tener hijos, así que cuando se enteró de que venía en camino fue una sorpresa que, muy pronto, lo hizo cambiar de opinión respecto a la paternidad: “En cuanto llegaste todo cambió, de hecho, en mi película No se Aceptan Devoluciones, la frase que viene acompañada con el título de ‘eres lo mejor que no quería que me pasara’, esa frase es mía y esa frase la hice basada en ti. Eso fuiste, lo mejor que no quería que me pasara y hasta la fecha sigues siendo lo mejor que no quería que me pasara”, le confesó el cineasta.

