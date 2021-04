¿Por qué Beyoncé aparece en la serie de Selena?

Sin duda alguna, Selena Quintanilla es todo un referente en la cultura pop internacional. La influencia de la cantante mexicoamericana fue tal, que sus looks y su música siguen sonando fuerte en todos lados, y muchas de las grandes estrellas de hoy se confiesan fans de la ‘Reina del Tex-Mex’ y la ubican como una de sus principales influencias. Una de ellas es Beyoncé, quien en más de una ocasión ha revelado ser una fiel seguidora de la intérprete de No Me Queda Más desde que era una niña, tanto, que incluso será parte de la segunda temporada de Selena: The Series, producción de Netflix que se estrenará el próximo 4 de mayo y de la que ya se ha revelado el primer tráiler, en donde todos han notado la clara referencia a la intérprete de Single Ladies.

En este nuevo avance, por fin se ha revelado la trama de esta segunda temporada, la cual se centrará en los años en los que Selena alcanza el éxito internacional, contrastando con los claroscuros de su vida personal, la cual cada vez se ve rebasada por la fama. En este primer avance, también es posible ver a nuevos personajes, como el de Yolanda Saldívar, la asesina de la cantante, quien hace su aparición por primera vez en la serie. Además, ha llamado la atención la forma en la que han retratado a Beyoncé, a quien podemos ver personificada cuando era una niña en compañía de su madre.

En la breve escena en la que aparece la esposa de Jay Z, se puede ver a la entones joven artista caminar por la calle de la mano de su madre, cuando de pronto ven pasar a Selena frente a ellas, quedando maravilladas ante la presencia de la intérprete. De inmediato Beyoncé le pregunta a Tina: “¿Quién es ella?”, a lo que su mamá responde con el rostro lleno ilusión: “Selena”.

Un encuentro en la vida real

Aunque en la mayoría de las bioseries suelen agregarse algunos toques de ficción, en el caso del encuentro entre la joven Beyoncé y Selena sí ocurrió en la vida real. De hecho, la misma intérprete de Crazy in Love se refirió a este encuentro en una entrevista de hace algunos años, en la que además de relatar cómo fue conocer a la ‘Reina del Tex-Mex’ en persona, también confesó la gran influencia que ha sido para ella a lo largo de su carrera. "Conocí a Selena en el Galleria Mall, en Houston. Pero no le dije mucho a Selena porque yo no era famosa en ese entonces", recordó la máxima ganadora del Grammy en una entrevista concedida a MTV. "Sólo la vi, la saludé y continué mi camino", agregó.

La cantante reconoció la forma en la que Selena la inspiró a querer ser cantante y la forma en la que la ayudó a construir su carrera. "Definitivamente por crecer en Houston la escuchaba en el radio, Y escuchar su álbum, aunque no sabía exactamente lo que cantaba, me ayudó mucho en el estudio. Pienso que era una leyenda y la admiro", finalizó. Cabe recordar, que ambas cantantes son originarias de Texas, por lo que al ser habitante de una de las ciudades de ese estado era casi obligatorio conocer a Selena en aquel entonces, pues incluso antes de su asesinato, en 1995, Quintanilla ya era todo un ícono de la moda e incluso tenía sus propias boutiques de ropa. Además, el reconocimiento internacional que había alcanzado en aquel entones era tal, que incluso logró dar un giro en su carrera y cantar baladas en inglés e incluso ganar un Grammy.