Danilo Carrera responde enérgico a los rumores de un nuevo romance: ‘No digan cosas que afectan a la gente que amo’

La separación de Michelle Renaud y Danilo Carrera tomó a muchos por sorpresa, pues se veían felices y muy enamorados. Sin embargo, ellos fueron firmes en su decisión y con total madurez, decidieron explicar conjuntamente los motivos de su ruptura, asegurando que el cariño y amor mutuo seguiría constante, aunque tomaran caminos separados, de hecho, tras este anuncio se les volvió ver juntos, convertidos en los ex mejor avenidos. Hace unos días circularon rumores sobre que el galán ecuatoriano estaría en un nuevo romance con una guapa reina de belleza, versiones que él quiso desmentir de manera enérgica y puntual, haciendo énfasis en su rechazo a las especulaciones que puedan herir a sus seres queridos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Hace unos días, Danilo fue cuestionado directamente sobre las especulaciones que apuntaban a una relación amorosa con la modelo y Miss Ecuador, Valeria Gutiérrez, con quien supuestamente había sido captado recientemente en Miami, Florida. “Yo nunca he desmentido nada de lo que han dicho, en mi carrera entera, ni he pues confirmado nada pues de lo que me han dicho, y no se vale…”, comentó serio ante las cámaras del programa Suelta la Sopa a su paso por la alfombra roja de los Latin American Music Awards. “Hoy sí te voy a decir que no se vale, porque dicen que me olvidé de Michelle, dicen que ya la superé, dicen que tengo una relación, es mentira”, dijo de manera contundente, echando por tierra todos aquellos rumores que lo vinculaban sentimentalmente con otra mujer.

VER GALERÍA

El actor fue enérgico en sus declaraciones y manifestó su rotundo desacuerdo ante el hecho de que se difundan versiones falsas sobre su vida sentimental y más cuando éstas pueden herir a personas a quiénes él quiere. “Pueden hablar de mí lo que quieran, pero no digan cosas que afectan a la gente que amo y a la persona que amo…”, comentó tajante, e hizo un llamado a la prensa que se dedica a especular y divulgar versiones infundadas. “Porque ahí sí voy a tener que decirles que tienen que parar y que tienen que hacer bien su trabajo, hagan bien su trabajo y no inventen cosas que hacen daño a la gente que quiero”, reiteró.

VER GALERÍA

El lazo entre Danilo y Michelle es muy fuerte

A finales del pasado mes de enero, Michelle y Danilo hicieron pública su separación, para luego explicar a detalle en un video conjunto las razones por las que decidieron terminar su relación. Sin embargo, en distintas oportunidades, cada uno ha reconocido que el cariño hacia el otro sigue presente. Hace poco más de un mes, el galán ecuatoriano abrió su corazón para hablar de sus sentimientos hacia la actriz, dejando entrever que no se cierra ante la posibilidad de una futura reconciliación. “No le puedo cerrar la puerta a una persona que lo único que ha hecho es darte amor, ayudarte a ser mejor, que ha entregado todo por ti…”, dijo el actor de Quererlo todo en entrevista para Las Estrellas, mostrando un gran agradecimiento hacia lo vivido con la actriz. “Ha sido una persona a la que siempre vas a querer de una manera u otra, eso te lo puedo decir ahora, ¿qué va a pasar? ya el tiempo dirá”, comentó a principios del mes pasado.

En aquella ocasión, el intérprete no escatimó en cumplidos hacia Michelle: “Te digo, es una persona hermosa, mágica, pienso en ella y me enamoro más, me empiezo a reenamorar, más de lo que ya estoy, no lo sé, vamos a ver qué pasa”, agregó entonces. Y es que, el tiempo que disfrutaron como pareja, les trajo grandes satisfacciones a ambos, así como aprendizajes, los cuales él atesora. “Esta frase me la dijo ella: ‘Tú y yo nunca nos hemos hecho daño, por eso nos queremos tanto. Realmente nunca nos hemos herido, si vamos a tomar una decisión, tomémosla bien, tomémosla desde el amor’”, recordó Danilo. “Son cosas que me enseñó Michelle, ella es una mujer increíble, generosa… Es la que me enseñó a hacer las cosas de esta manera y estoy agradecido y la admiro y la adoro con todo mi corazón” aseguró.

VER GALERÍA