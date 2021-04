¿Qué fue lo que pasó con la mamá de Luis Miguel?

Sin duda alguna, Luis Miguel, La Serie fue un rotundo éxito luego del estreno de la primera temporada en 2018, por lo que era inevitable pensar en el estreno de una segunda temporada. Sin embargo, tuvieron que pasar tres largos años para que los fans del cantante y de la serie pudieran darle continuidad a la historia y resolver algunos de los misterios que quedaron pendientes en la primera entrega. Es por eso que ahora que se ha estrenado la segunda temporada, justo este domingo 18 de abril, Diego Boneta, quien da vida al legendario intérprete, se ha mostrado muy emocionado y efusivo horas antes de que los primeros dos capítulos estuvieran disponibles a través de Netflix, mostrándose de lo más ansioso por ver la reacción de la gente ante su trabajo y al de sus compañeros, revelando incluso que uno de las incógnitas más grandes que ha rodeado la vida de Luis Miguel será resuelta en esta entrega: el paradero de Marcela Basteri, madre del cantante.

Fue a través de su perfil de Instagram donde Diego compartió un video en el que se dejó ver de lo más emocionado y feliz por el estreno de la segunda temporada del bioserie de Luis Miguel, luego de algunos retrasos provocados principalmente por la pandemia. En ese clip, en el que luce un look muy parecido a los que solía usar el cantante en su época dorada, invitando a todos sus seguidores a no perderse los dos primeros capítulos de esta nueva entrega, dejando en claro que por fin se revelará lo que sucedió con Marcela Basteri, así cómo su paradero. “Amigos, después de tres años de espera, falta una hora para el estreno de Luis Miguel, La Serie la segunda temporada, de los primeros dos capítulos… Así que ya finalmente van a saber lo que le pasó a Marcela, así que no se lo pierdan”, expresó emocionado el intérprete.

(A contunuación se revelan detalles de lo que ha sucedido en los primeros dos capítulos) Y todo parece indicar que así ha sido, pues a través de redes sociales se han comenzado a viralizar las reacciones de algunos fans de la serie, dejando en claro su sorpresa por todo lo que se ha tratado en los primeros dos capítulos, en donde finalmente se ha revelado el paradero de Marcela y quiénes fueron los responsables de su desaparición, naciendo nuevamente un nuevo villano viral, tal y como sucedió en la primera temporada, cuando el personaje de Luisito Rey, interpretado por Óscar Janeada, se convirtió en uno de los más odiados en las redes sociales.

Sin embargo, aún faltan muchos cabos por atar dentro de la trama, antes de conocer qué fue lo que sucedió exactamente a Marcela, por lo que seguramente la serie, que irá estrenando capítulos cada domingo a las 19:00 horas de la Ciudad de México, mantendrá a todos al pendiente de lo que sucederá en la vida del enigmático cantante, quien se ha caracterizado por mantener su vida privada al margen de la profesional. Aunque cabe recordar, que la serie producida por Netflix cuenta con la aprobación del cantante.

Lo que se viene para la temporada dos

De acuerdo con Netflix, la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie revivirá algunos de los momentos más icónicos del intérprete de La Incondicional arriba de los escenarios y hará un recorrido por todos aquellos logros que conquistó a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, también se centrará en aquellos obscuros capítulos de su vida que ensombrecieron por momentos su meteórica carrera, “desde traiciones, secretos, reencuentros, retos y penas”, sin dejar de lado la música de Luis Miguel.

Por lo que se puede apreciar en el primer avance que compartieron hace unas semanas, se han integrado nuevos personajes a la serie, siendo uno de los que más ha llamado la atención el que interpretará la actriz Macarena Achaga, quien dará vida a Michelle Salas, hija que el icónico artista tuvo con Stephanie Salas. De hecho, en el corto podemos ver a la actriz de origen argentino entrada en personaje y caracterizada como la famosa influencer lucía en los años en los que se dio su reencuentro con el artista, luego de varios años alejados por diferentes circunstancias, algo que ha sido retratado en este primer tráiler, por lo que todos los fans de la serie se han quedado con ganas de saber más.

