Camila Sodi dedica un emotivo mensaje a Issabela Camil, a quien interpreta en Luis Miguel, La Serie

Luego de una larga espera de tres años, los fans de Luis Miguel por fin podrán disfrutar de la segunda temporada de la serie inspirada en la biografía del cantante, en la que como nunca, se ha hablado de la intimidad del ‘Sol de México’, incluyendo sus romances, su vida familiar y su carrera artística. Entre el elenco que compone esta serie, además de Diego Bonenta, quien da vida al famoso artista, también figura el nombre de Camila Sodi, quien da vida a Érika, personaje inspirado en Issabela Camil, quien en el pasado sostuvo un romance con Luis Miguel, por lo que ha sido inevitable tocar este tema dentro de la trama. A propósito del estreno de la segunda temporada, Camila ha querido enviar un respetuoso agradecimiento a Issabela, dejando en claro la admiración que siente por ella, así como lo afortunada que se siente al poder ser parte de este proyecto.

Fue a través de su perfil de Instagram donde la actriz compartió algunas fotos del rodaje de la serie, en las que se le puede ver caracterizada como Érika y compartiendo escenas con Diego Boenta, su coprotagonista. “Érika. ‘Qué nivel de mujer’. Issabela Camil, ha sido para mí un honor interpretar en la ficción la versión que alguien tiene de ti durante un momento específico en la vida de ambos”, comentó Camila mencionando a Camil por medio de su nombre de usuario en esta red social.

La protagonista de telenovelas como Rubí se mostró emocionada por la oportunidad que tuvo de interpretar a Issabela en la ficción, en un personaje adaptado para la serie y con ciertos toques de ficción, retomando así las memorias que el cantante tiene sobre la también actriz y sobre lo que vivieron años atrás. “Lo he hecho con todo el amor, respeto y admiración que te tengo. Gracias por permitirme re imaginar e interpretar esta memoria que alguien tienen de ti”, finalizó Camila emocionada.

En 2018, durante la promoción de la primera temporada de Luis Miguel, la serie, Camila Sodi habló de cómo fue que el papel de Érika llegó a sus manos, algo por lo que dijo tuvo que pelear y lo que se aferró con toda su alma. “Escuché que había un papel de una mujer que yo quiero mucho, admiro, respeto y es mi amiga. Entonces, cuando lo vi sobre la mesa, haz de cuenta que agarré y dije ‘esto es mío’. Nunca había sido tan güera en mi vida, el ojo también cambia en la serie, la magia de la ficción”, comentó al programa Al Rojo Vivo dando pistas de quién sería, pero sin revelar nombres.

¿Qué opina Issabela sobre el personaje inspirado en ella?

Para Issabela Camil el romance que sostuvo con Luis Miguel a inicios de la década de los 90 quedó en el pasado, por lo que los detalles de lo que vivió al lado del intérprete prefiere guardárselos para ella y dar vuelta de página. Así lo reveló la misma Issabela recientemente, luego de que fuera cuestionada al respecto. “Es un tema que no me gusta tocar. Cada quien cuenta la historia como le fue y yo no puedo decir: “No cuenten tal cosa”. Me mantengo mucho al margen porque es algo que pasó, algo que no quiero comentar, es mi vida personal y no le incumbe a nadie, esa es la verdad”, declaró para el programa Hoy. Además, Camil dejó en claro que aunque sabe que la historia ha sido tratada con mucho respeto y de forma muy especial, ha preferido no ver la serie.

