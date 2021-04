'Por fin juntas', Ale y Pau Capetillo se reencuentran en Madrid

En más de una ocasión, Ale y Pau Capetillo han dejado en claro que su relación de hermanas es tan cercana, que incluso duermen juntas en la misma cama. Sin embargo, llegó el momento en el que han tenido que separarse, pues Ale ha emprendido una emocionante travesía por España, en donde cumple con algunos compromisos laborales de los que poco ha ido compartido. Sin embargo, luego de tres meses de estancia en la Madre Patria, la guapa hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo ha recibido la visita de su hermana Pau, algo que la tiene muy emocionada, pues sin duda, en los tres meses que lleva en Europa no ha dejado de extrañar a su familia, y especialmente a su hermana.

A través de sus redes sociales, las hermanas han documentado su reencuentro y por lo que han dejado ver en Instagram Stories, la visita de Ana Pau ha sido una verdadera sorpresa para su hermana, quien, al verla caminar entre las calles de Madrid, ciudad en la que se ha instalado, no pudo evitar gritar de emoción. “Estoy… por favor vean quién está aquí”, se escucha decir a Alejandra de forma muy efusiva, mostrándose incrédula de ver a su hermana en persona, luego de meses de verse a través de sus teléfonos móviles. “Sigo temblando (de la emoción)”, expresó nuevamente Ale con un semblante visiblemente desconcertado.

Más tarde, las hermanas compartieron unas lindas postales en sus respectivos perfiles de Instagram, en donde han dejado en claro lo emocionadas que están por poderse reencontrar nuevamente y poder recorrer la capital española de la mano, tal y como lo habían planeado en un inicio, pues recordemos que en esta travesía también estaba contemplada Pau. “Por fin juntas”, escribió Ale en una foto en las que se les puede ver muy bien abrazadas, posando desde una terraza y teniendo una espectacular vista de Madrid como telón de fondo.

Aunque Ana Pau no ha revelado cuánto tiempo estará en España junto a su hermana, prometió subir próximamente un video de esta aventura en el canal de Youtube que ambas comparten. Eso sí, ha quedado en claro que han aprovechado cada minuto juntas para disfrutar de largas caminatas por la ciudad, comer los platillos más deliciosos en diferentes restaurantes, así como de días enteros de compras, algo que las dos aman hacer siempre en conjunto.

¿Por qué Ana Pau no fue a España?

En un video que compartieron hace unos meses en su canal de Youtube, Ale y Pau revelaron que la oportunidad de volar a la Madre Patria les llegó a ambas, sin embargo, una de ellas tuvo que declinar a la invitación por darle a prioridad a su carrera universitaria, pues está a punto de terminarla y no pensaba posponerlo más. “Ale está trabajando y se está tomando un break de su carrera y yo, como ya estoy en la recta final, no quise como tomarme ese tiempo, porque ya la quiero terminar, la verdad”, expresó Ana Pau. “Consideramos que me fuera (a España) con mi carrera, pero dije: ‘no me voy a levantar a tomar mis clases a las 2 am”, agregó.

Por su lado, Ale dijo que ella sí se ha tenido que poner una pausa en sus estudios, pero que sin duda los retomará una vez que termine su travesía profesional en Madrid. “Aparte a Paula le falta solo un semestre, yo apenas empezaba mi carrera, yo llevaba tres semestres, que sí la voy a acabar, está en mis planes, pero pues me salió este trabajo, esta oportunidad y la tomé. Si Dios quiere seguiré con mi carrera el próximo semestre”, comentó la intérprete.

