'Te veo en el otro lado', Alejandro Fernández al despedirse de su mejor amiga

Han sido días de sentimientos encontrados para Alejandro Fernández, quien recientemente fue diagnosticado con Covid-19, razón por la que ha tenido que hacer un parón en todas sus actividades y mantenerse en una cuarentena obligatoria. Y aunque el cantante se encuentra bien en cuanto a salud, el encierro y el estar lejos de los que más ama en espera de su recuperación y el alta médica lo tienen con los sentimientos a flor de piel. Aunado a todo eso, el actor también ha tenido que dar el último adiós a un miembro de su familia muy especial y cercano a él, un momento que ha enfrentado en pleno confinamiento y en solitario.

Se trata de su perrita Coco, a quien el intérprete de Como Quien Pierde una Estrella era muy cercano y amaba con todo su corazón. De hecho, era común ver algunas publicaciones en sus redes sociales acompañado de su mascota, dando muestra de que la pequeña era pieza fundamental de su familia. A través de su perfil de Instagram, el intérprete no dudó en rendirle un homenaje a quien fuera su gran compañera por más de 15 años, lamentando profundamente el que ya no esté a su lado. “La vida siempre trae momentos inesperados. Por más de 15 años me acompañaste y destruiste y arreglaste todo lo que estuvo a tu alrededor. Mi confidente, mi compañera y una de mis mejores amigas”, compartió el artista, destacando el gran vínculo que mantenía con su querida Coco.

Alejandro lamentó que, en medio de su cuarentena, no haya podido despedirse como hubiera querido de su ‘mejor amiga’. Sin embargo, se mostró agradecido por todas las experiencias que juntos compartieron a lo largo de esos 15 años. “Y ahora, en este momento tan extraño en el que me encuentro lejos y recluido, te tocó cambiar de plano. Las ironías de la vida. Gracias por las buenas, las malas y todas las otras que nos tocó pasar juntos. Te veo en el otro lado. Te amo Coco”, finalizó el intérprete su emotivo mensaje, el cual ha causado toda una ola de mensajes de apoyo de parte de sus fans, quienes desde el momento en el que se supo sobre su diagnóstico y ahora que ha dado a conocer la partida de Coco.

¿Cómo se encuentra el cantante?

Fue el pasado 15 de abril cuando ¡HOLA! pudo confirmar el diagnóstico positivo por Covid-19 de Alejandro Fernández. Y aunque en ese momento el cantante se había mantenido en silencio, finalmente fue durante su discurso de aceptación del premio Icono que le otorgaron durante la reciente entrega de los Latin American Music Awards cuando el artista se pronunció al respecto a través de un mensaje previamente grabado.

‘El Potrillo’, que se mostró animado y agradecido por el renacimiento del que fue objeto, calmó a sus seguidores y de una vez por todas habló sobre su estado de salud. “Como ya deben de saber, salí positivo a Covid, me encuentro muy bien, asintomático, fuerte y de muy buen ánimo. Quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles que se vacunen, es por el bien de todos y es la única manera que vamos a terminar con este problema que nos aqueja…”, dijo el intérprete visiblemente conmovido ante el momento por el que atraviesa, lamentando el no poder estar presente en ese momento. “Tenía muchas ganas de estar con ustedes en esta noche, de homenajear a mi querido amigo Joan Sebastian y de presentarles mi nuevo tema junto a Natanael Cano, pero como hemos aprendido en este momento tan complicado para la humanidad, a veces nuestros deseos no se pueden cumplir…”, compartió.

