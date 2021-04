'Los dos últimos meses han sido muy duros', Graciela Mauri al revelar cómo se encuentra Toño Mauri

En un abrir y cerrar de ojos, la vida de Toño Mauri dio un giro inesperado, cuando a raíz del contagio por Covid-19 tuvo que ser ingresado al hospital, un periodo tan complicado en el que además le fue realizado un doble trasplante de pulmón. Por fortuna, el actor ha pasado la página de ese duro episodio, contando con el apoyo incondicional de su familia, tal cual lo ha revelado su hermana, Graciela Mauri, quien días después de que el intérprete volviera a su casa en Miami, ha compartido algunos detalles de cómo marchan las cosas hasta el momento. Lo cierto es que el también productor se mantiene de muy buenos ánimos, y enteramente agradecido con todos aquellos que estuvieron muy pendientes de su evolución.

A corazón abierto, Graciela ahondó en los pormenores de cómo ella y los suyos han hecho frente a este proceso, reconociendo la fortaleza que ha tenido su hermano para salir adelante. “Estoy feliz porque él está muy bien, bendito Dios la pasó muy difícil, la pasamos muy duro pero obviamente él. Fueron casi diez meses de hospital porque al final todavía los dos últimos meses han sido muy duros porque pues la rehabilitación, estar todo el tiempo yendo y viniendo es duro, pero tiene una actitud, es un guerrero, es impresionante cómo le echa ganas y cómo no se rinde, y cómo lucha todo el tiempo…”, confesó durante una charla en vivo con TVNotas. “Lo que él ha sobrepasado, lo que él ha vivido, lo hace ser un hombre especial, un hombre amado por Dios, un hombre escogido, porque dicho por los doctores, él no debería estar aquí, él es un milagro, por todo lo que a él le pasó, por todo lo que él vivió, el que esté aquí es por algo, es para algo, y él lo sabe…”.

Durante la conversación, Graciela además destacó la gran inquietud que tiene Toño en estos momentos, luego del doble trasplante de pulmón al que fue sometido, y por el cual se mantuvo hospitalizado por varios meses en Gainesville, Florida, ciudad a la que su familia se mudó de manera temporal. “Tiene todas las ganas de pasar un mensaje lindo de todo lo que ha vivido, de ayudar y de concientizar, sobre todo en el tema de donación de órganos, a las personas de lo que significa donar y ser el que recibe un órgano… Él quiere abrir esto, poder concientizar y a través de él que las personas se den cuenta que tú puedes regalar vida…”

Los aprendizajes más valiosos

A pesar de lo difícil que se vislumbraba el panorama, Graciela reconoce que tanto ella como los suyos nunca perdieron las esperanzas, enfocados siempre en pensar positivo, e incluso imaginando el día en que su hermano saldría del hospital. “Lo que Toño pasó te deja claro que Dios tiene la última palabra, que los doctores hubo veces que le hablaron a mi cuñada y le dijeron: ‘No va a pasar la noche’, y por obra de Dios al día siguiente amanecía bien y nadie lo podía entender, entonces yo creo que Toño es imagen de esperanza…”, confesó.

Eso sí, la intérprete habló de los mayores aprendizajes que esta etapa tan dura le dejó a ella y a sus seres queridos, quienes refugiados en la fe lograron continuar sin perder las esperanzas. “El primero, que nadie tiene la vida segura… mi hermano, ni diabético, ni sobrepeso, se cuida muchísimo, no se malpasa, no fuma… y el día que tocó en siete días le cambió la vida, la vida es hoy, aquí y ahora…”, dijo Graciela, que hizo énfasis en otros aspectos que hoy valora más que nunca. “El confirmar que la familia es lo más importante, que cuando estás unido como familia no te falta nada, que Dios es muy grande y que nos escucha y que está en donde estás viviendo, él está ahí, permite cosas pero lo único que quiere es ayudarte…”, dijo.

