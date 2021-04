Eugenio Derbez confiesa que estaba 'perdidamente enamorado' de una famosa actriz de telenovela

Antes de su actual matrimonio con Alessandra Rosaldo, Eugenio Derbez tuvo varias relaciones amorosas, algunas de ellas dieron como fruto a sus hijos mayores. De hecho, en alguna ocasión, el mismo José Eduardo contó que su papá era muy noviero antes de su relación con la integrante de Sentidos Opuestos. Sin embargo, lo que pocos saben es que el actor fue enamoradizo desde muy joven y de hecho, fue flechado por una famosa actriz de telenovela con quien su madre, Silvia Derbez, trabajó hace tiempo: Angélica María. El actor habló al respecto en una amena charla con La Novia de México y su hija Angélica Vale, en la que recordaron algunas simpáticas anécdotas.

A través de su canal de YouTube Angelicales, el cual comparte con su hija, Angélica María recordó nostálgica cuando hizo la telenovela Ana del Aire, en la que trabajó con la mamá de Eugenio, y confesó su profunda admiración a la primera actriz, quien interpretó entonces a su mamá adoptiva. “Era la mejor actriz, no de México, yo digo que del mundo, poquitas actrices como esa señora”, comentó. “Y no solamente gran actriz, sino la amiga, la compañera una señora divina tu madre”, agregó, mientras el actor mostraba una expresión de orgullo y emoción por tan bellas palabras. A su vez, La Novia de México contó cuando Silvia llevaba a su hijo al set siendo apenas un niño de unos 8 o 10 años: “Divino, divino, con tus ojos inteligentes y bellos y audaces, y me llevabas chamoys porque me gustaban los chamoys…”, recordó la estrella de telenovelas.

Fue este curioso detalle del pasado el que hizo que Eugenio recordara cómo fue que nació su amor por el medio del espectáculo y también cuando se enamoró de la guapa colega de su mamá, quien en aquel tiempo tenía poco más de 20 años. “Yo lo tengo grabado, porque para mí cuando mi mamá me llevaba a los foros de televisión era así como entrar a un mundo impresionante y fantástico, y así fue donde me enamoré de la actuación cuando acompañaba a mi mama al foro”, contó el actor. “Y justo cuando estábamos grabando Ana del Aire, no sé si te lo había dicho, yo estaba perdidamente, perdidamente enamorado de Angélica María”, admitió el también comediante. “Me decía 'novio' y yo como escuicle me derretía, pero aparte me chiveaba, ya sabes el rebozo… La que te fascina, la que te gusta te diga novio, pues me moría”, reconoció.

Eugenio contó cómo en este amor de la infancia, los chamoys, un dulce que le gustaba mucho, terminó siendo algo significativo para él precisamente por Angélica María. “Me acuerdo que fuimos al foro como bien dice Angélica, y yo venía comiendo mis chamoys y me pide y veo que le fascinan y bueno yo dije ‘de aquí soy’ y bueno uno como niño…”, relató divertido el actor. “Y entonces yo le decía a mi papá y a mi mamá a cada rato: ‘Vamos por los chamoys de Angélica’ y yo ya no quería pararme en el foro si no le llevaba un regalo a mi novia”, continuó. “Entonces ahí iba yo con mi bolsita de chamoys para Angélica porque pues yo, babeaba… No era La Novia de México, era la novia mía”, comentó.

Eugenio y los recuerdos junto a su mamá

Han pasado 19 años desde que Eugenio despidió por última vez a su mamá, sin embargo, la sigue teniendo presente en su memoria y en su corazón. “No hay un solo día que no la extrañe”, confesó el actor el pasado mes de marzo al celebrar el que hubiera sido el cumpleaños de Silvia Derbez por medio de una nostálgica publicación en Instagram. “Ya son muchos años de su partida. Mis padres siempre fueron muy unidos... Tan unidos, que coincidieron hasta en las fechas de sus cumpleaños. Mi madre nació un 8 y mi padre el 9 de marzo. Ellos siguen cumpliendo años en mi corazón y en estas fechas los celebro recordando todas las cosas buenas que me enseñaron”, recordaba el intérprete el año pasado. El actor atesora todos y cada uno de los momentos que vivió con sus padres, a quienes admiraba mucho, y cada que puede comparte con sus seguidores algunos recuerdos.

