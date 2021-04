Vadhir Derbez revela las cualidades que busca en una mujer y confiesa: 'Uno tiene que admirar a su pareja'

A sus 30 años, Vadhir Derbez vive un gran momento en su carrera, pues se acaba de lanzar The Seventh Day, cinta que representa su primer protagónico en el cine estadounidense y en la que comparte créditos con Guy Pearce. "Estoy encantado, feliz de poder estar en un papel protagónico en una película de Hollywood en un género que a mí me encanta, que es el terror... Toda la preparación muy grata", contó emocionado en entrevista para La Hora ¡HOLA! luego de un recorrido por Runyon Canyon Park, a donde lo acompañaron las cámaras de ¡HOLA! TV. Pero no todo es trabajo para este joven actor, quien está por estrenar junto a su familia la segunda temporada de su reality, pues aunque actualmente disfruta de la soltería, no se cierra a encontrar el amor. Sincero, el también cantante reveló además qué cualidades busca en una mujer para que ocupe un lugar especial en su corazón. "Aparte de que me atraiga, que esté guapa a mis ojos, que sea talentosa en algo de lo que haga, que sea na mujer apasionada, que sea trabajadora", confesó Vadhir para luego revelar las razones por las que considera importantes estos rasgos en la personalidad de una chica. "Creo que es algo que busco porque yo soy así, siempre me ha gustado y soy fiel creyente de que uno tiene que admirar a su pareja", explicó. Conocido por su carácter divertido y bromisma, el mayor de los hijos varones de Eugenio Derbez reveló otro de los aspectos que son importantes para él en una pareja. "Que tenga muy buen humor, un humor similar al mío y que no tenga miedo a jugar con cualquier cosa, yo tengo un humor muy negro, entonces también me encanta cuando conozco a alguien que tiene como lo mismo, conectamos súper bien", detalló. "Me encantas alguien que también sea musical, sería increíble, y que le guste el deporte", agregó. Entérate de todo lo que dijo este talentoso intérprete haciendo click en el video.

