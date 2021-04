La familia Gucci muestra su preocupación por la nueva cinta de Lady Gaga

La mística que siempre ha habido alrededor de la familia Gucci deja claro por qué Ridley Scott ha elegido uno de sus capítulos más dolorosos como historia de su nueva cinta, la cual marcará el regreso de Lady Gaga al cine después de haber ganado un Oscar en su debut con A Star Born. La nueva película promete intriga y glamour, dos ingredientes que caracterizan lo que sucedió entre Maurizio Gucci y Patrizia Reggiani, él, heredero de la famosa casa de moda italiana, ella una llamativa joven que lo enamoró. Ante aquellas escenas de opulencia que protagonizaron al principio de su matrimonio no hacían que nadie anticipara el terrible final de su historia. Maurizio sería asesinado una mañana camino a su oficina, y dos años después se descubriría que Patrizia fue quien lo planeó todo. Si bien, la misma Patrizia ha expresado ya su inconformidad ante la nueva cinta, ahora sido otra mujer con el mismo nombre, una prima de Maurizio quien ha mostrado su preocupación ante esta producción.

“Estamos verdaderamente decepcionados. Hablo de parte de la familia. Están robando la identidad de la familia para recibir una ganancia, para incrementar las ganancias del sistema de Hollywood…Nuestra familia tiene una identidad, privacidad. Podemos hablar de todo. Pero hay una línea que no se debe cruzar”, ha dicho Patrizia Gucci a Associated Press. Según este reporte, Patrizia se ha acercado a Giannina Facio, esposa de Ridley Scott, para que le dé más información de la cinta, pero no ha recibido una respuesta. La mujer había tenido antes contacto con Giannina cuando hace varios años la buscaron para hacer un proyecto basado en su padre, Paolo Gucci, y su abuelo, Aldo Gucci.

Según lo que ella explica, el que en esta ocasión no se le haya contactado ha levantado sospechas entre ellos. Otro aspecto que ha llamado su atención es que se ha seleccionado a actores reconocidos para personificar a miembros de la familia que poco tendrían que ver en la historia de Reggiani, por ejemplo, Al Pacino da vida a Aldo, abuelo de Patrizia Gucci, mientras que Jared Leto personifica a Paolo, padre de la mujer. Aparentemente, la familia decidirá qué pasos tomará después de ver qué es lo que se ve en la película.

Según lo que se ha dado a conocer de House of Gucci y por lo visto en las imágenes detrás de la grabación tanto en Italia como en Estados Unidos, la historia estará basada en la ya de por sí escandalosa historia de Maurizio Gucci y Patrizia Reggiani.

Patrizia Reggiani también está molesta con la producción

La protagonista de la polémica historia es, sin duda, Patrizia Reggiani, a quien da vida Lady Gaga. La mujer que mandó matar a su exmarido y padre de sus hijas, y que pasó casi dos décadas en prisión, pero sigue recibiendo una pensión por parte de los Gucci hasta estos días, ha levantado la voz. En su caso, la molestia va de no haber sido contactada: “Estoy molesta por el hecho de que Lady Gaga me esté personificando en el nuevo film de Ridley Scott sin ni siquiera tener la cortesía o el sentido común de venir y conocerme. No tiene nada que ver con el dinero, porque no tomaré un solo centavo del film. Es sobre sentido común y respeto. Creo que cualquier buen actor debería primero conocer a la persona que van a personificar. Pienso que no está bien que no me hayan contactado. Y digo esto con toda la simpatía y apreciación que tengo por ella”, dijo a la agencia Ansa.

