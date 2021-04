En ¡HOLA!, Francisco y Camila nos presentan a Cayetana, la primera nieta de Alejandro Fernández

El 14 de marzo llegó el momento, Camila Fernández y Francisco Barba recibieron a su esperadísima Cayetana. Después de haber protagonizado una boda de ensueño, la joven pareja dio a conocer la buena nueva hace algunos meses, se encontraban a la espera de su primera hija, la bebé que convertiría en abuelos a Alejandro Fernández y América Guinart. Luego de las complicaciones que vivieron a lo largo del embarazo e incluso hasta el último momento previo a su llegada, nació Cayetana, mostrando la fuerza y entereza que ha heredado de su madre para hacer frente a la adversidad. No por nada Camila había elegido el nombre que significa fuerte como una piedra, algo que ha caracterizado a la bebé desde el primer momento. Tal como dimos a conocer unos días después de su llegada, Cayetana nació en Guadalajara, Jalisco a través de una cesárea y midió 49 centímetros, con un peso de 3,660 gramos. Esta semana en ¡HOLA!, ya disponible a la venta en un número de colección por el fallecimiento del Duque de Edimburgo, Camila y Francisco nos presentan a Cayetana.

“Tenía 38 semanas y Cayetana estaba lista para nacer. Es una niña superlinda y muy tranquila. ¡Es perfecta, está hermosa y supersana! Nos sacamos la lotería”, ha dicho la emocionada mamá en nuestras páginas, en las que posa con su esposo Francisco y su hermosa bebé en unas imágenes que quedarán para el recuerdo, “Tenerla en mis brazos es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me sentí completa. Di gracias a Dios de que todo salió bien. Fue increíble poder soltar el estrés que vivimos estos meses”. No te pierdas el posado de la feliz familia en el que hemos podido conocer a la pequeña Cayetana, en la edición que ya se encuentra a la venta.

