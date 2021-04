Kailani pasa del glamour a ayudarle a su 'abuela' Alessandra a limpiar, ¡tienes que verla!

Mientras su familia se alista para el estreno de la segunda temporada de su reality, Kailani disfruta de su día a día entre juegos, lo que tiene muy feliz a Aislinn Derbez y también a sus seguidores, que no se pierden ninguna de las ocurrencias de esta pequeña. Hace un par de días, la actriz encontró a su hija luciendo un atuendo muy glamuroso, al parecer ideado por ella misma, y no quiso perder la oportunidad de compartirlo en sus redes sociales. "¿Me explicas ese look tan espectacular por favor?", preguntó la guapa mamá a su nena, quien llevaba puesto un vestido largo y brillante, unas gafas en forma de corazón y una sombrilla en la mano. "No", respondió la pequeña sonriendo y con un aire travieso. Luego de esta pequeña muestra de su estilo único, Kai dejó de lado sus galas para poner manos a la obra y ayudar a Alessandra Rosaldo, esposa de su abuelo. Aislinn captó el momento en el que su hija limpiaba muy entusiastamente el piso con su pequeño trapeador. "¿Estás limpiando la casa de la abuela?", preguntó la mamá a su pequeña, refiriéndose a la cantante, a quien en otras ocasiones Kailani ha llamado abuela. "Muchas gracias, eso me hace muy feliz, muy feliz", comentó por su parte la esposa de Eugenio Derbez. Una vez más esta nena ha hecho suspirar a más de uno con su ternura: haz click abajo para verla.

