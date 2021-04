'No siento que sea más fácil o difícil', Nina Rubín sobre construir su carrera y tener papás famosos La joven actriz debutó desde muy pequeña en los escenarios y hoy es una de las grandes promesas de las telenovelas

Sin duda alguna, Nina Rubín ha comenzado a hacerse de un nombre en el competido mundo de la televisión mexicana. Y es que además del gran carisma del que es poseedora, la jovencita ha demostrado ser muy talentosa, desde su debut en el teatro en 2015, hasta su reciente incorporación al mundo de las telenovelas, donde la hemos visto moverse como pez en el agua y trabajando al lado de estrellas consagradas de los melodramas, como lo es Gabriel Soto. Y aunque se pudiera pensar que Nina ha tenido un camino fácil para llegar hasta donde hoy está por ser hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, lo cierto es que se ha ganado cada uno de sus papeles a pulso, y al igual que sus famosos papás, ha tenido que tocar varias puertas desde que era pequeña. Precisamente sobre este tema es que la joven actriz de la telenovela Te Acuerdas de Mí se ha referido recientemente, dejando en claro que ha tenido que luchar por cada uno de sus personajes.

Fue durante una charla que sostuvo con el diario El Universal que Nina hablo abiertamente sobre la forma en la que ha vivido su camino a la fama, asegurando que no ha obtenido ningún beneficio por ser hija de dos grandes estrellas del mundo del espectáculo, aunque también admitió que tampoco le ha perjudicado. "No siento que sea más fácil o difícil ser hija de artistas porque en todos los proyectos he hecho mi audición", comentó la intérprete completamente convencida de que todos sus logros los ha conquistado a base de esfuerzo y gracias a su talento.

Sin embargo, reconoció que el hecho de tener a su lado a Andrea y Erik, quienes toda su vida se han entregado al mundo de la televisión y los escenarios, le ha servido de mucho, pues puede contar con su consejo de primera mano, además de aprender algunas lecciones a través de la gran experiencia que a lo largo de los años han acumulado, pues además, ambos han trabajado en diferentes ámbitos. "Ha sido fácil en el sentido de que allí tengo a mis papás, para apoyarme y guiarme en esto que es algo en lo que ellos ya tienen una idea de cómo es, lo vería fácil en el sentido de que me apoyan", reveló orgullosa Nina.

La jovencita de 14 años también se refirió a la experiencia de trabajar en una telenovela, una nueva faceta en su perfil profesional, pues aunque siempre se ha dedicado a la actuación, hasta ahora solo se había abocado al teatro y el cine, por lo que sin duda Te Acuerdas de Mí ha sido una experiencia muy enriquecedora para ella. "Este proyecto se ha convertido en una escuela porque yo nunca he tomado clases de actuación y este trabajo me ha ayudado a ver la actuación en otros sentidos, tonos, emociones. Me han dado ganas de seguir aprendiendo", explicó.

Los sabios consejos de una experta

Sin duda alguna, Andrea Legarreta es una de las figuras de la televisión mexicana más respetadas. Y es que a lo largo de su trayectoria, la actriz y conductora ha demostrado ser una mujer muy talentosa y de gran carisma, por lo que se ha ganado un lugar en el corazón de miles de personas. Además, sus años dentro del mundo del espectáculo le han dejado un sinfín de experiencias y aprendizajes que hoy le sirven para poder guiar a sus hijas y aconsejarlas, dándoles un panorama más realista de lo que es ser una figura pública. “Yo lo único que deseo para ellas es que sean felices, que entiendan que el éxito va más allá de ser famoso o no. El éxito es hacer lo que amas, disfrutarlo y estar también rodeado de gente que te ama de verdad”, compartió la conductora en una reciente entrevista para el canal de Youtube del periodista Edén Dorantes.

Además, también reveló que les ha compartido una serie de recomendaciones para aprender a enfrentar las críticas y a un público al que no siempre le vas a gustar. “Va a haber muchas cosas afuera que quizás no sean lindas para ellas en sus vidas, pero que lo vean como aprendizaje, que lo vean crecimiento, que lo vean con empatía, y bueno, comprender que no a todos le vamos a gustar y que tampoco está mal eso, es de humanos”, finalizó.