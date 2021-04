José Ron relata las angustiantes horas que vivió tras sufrir la picadura de un alacrán

La tarde del pasado domingo, José Ron preocupó a sus fans al revelar que mientras dormía en su casa de Valle de Bravo le picó un alacrán, razón por la que incluso terminó en el hospital. Afortunadamente, el guapo actor se encuentra fuera de peligro y de hecho ha podido retomar sus actividades cotidianas con toda normalidad y sin ninguna secuela. Y aunque en su momento no ofreció mayores detalles, ahora que ha pasado el susto y con la sinceridad con la que suele dirigirse a su público, el intérprete ha compartido con sus fans algunos detalles sobre esta experiencia que sin duda lo mantuvo en estado de alerta por algunas horas.

Fue durante una entrevista con el programa Hoy que el protagonista de la telenovela Rubí ahondó más en el tema, ofreciendo detalles de los angustiosos momentos que vivió luego de percatarse de lo que le estaba ocurriendo. “Yo estaba en Valle de Bravo en mi casa, estaba dormido, estaba en mi cuarto. De repente sentí caliente el dedo, que me quemaba. Yo no entendía qué estaba pasado, pensé que era un sueño, no entendía nada”, relató el guapo tapatío. “Me picaba, me quemaba y sentía como un hormigueo, como anestesia. Y de repente cuando yo me moví que sentía algo en la pierna, es cuando veo el alacrán que estaba en el colchón de mi cama”, agregó.

Al darse cuenta de que corría peligro, el actor se regresó a la Ciudad de México para acudir al médico lo antes posible, revelando que durante su trayecto los síntomas se agravaron un poco, aunque por fortuna nunca llegaron a extremos en los que su vida corriera peligro. “Me regreso a México y ya en el trayecto me sentía como raro, me seguía sintiendo mal, cansado, con dolor de estómago, con diarrea, me dolía la cabeza”, compartió, asegurando que por fortuna nunca se le cerró la garganta ni tuvo problemas para respirar, sintomatología común tras un piquete de este tipo de insectos venenosos.

Por fortuna, sus médicos actuaron oportunamente y tras un periodo de revisión, el José Ron pudo volver a casa e incluso presentarse a su llamado, pues actualmente se encuentra en medio de las grabaciones de la telenovela La Desalmada, la cual se estrenará próximamente. “Ya hoy me tocó trabajar, pero bueno ya me siento muy bien, hoy fue una jornada larga de trabajo, pero bueno, fue nada más el susto, queda ahí ya para la experiencia, para el recuerdo”, compartió. “No es nada grato el piquete de un alacrán, no se lo recomiendo a nadie, se siente muy feo. Son de repente momentos muy complicados, pero afortunadamente todo bien, gracias a Dios todo excelente, estoy al 100 y listo para regresar al trabajo”, agregó con una sonrisa en el rostro.

Agradecido con sus fans

Fue el pasado domingo 11 de abril cuando el actor compartió a través de Instagram Stories una fotografía en la que se podía ver el alacrán que le picó y una leyenda en la que explicaba a grandes rasgos lo que le había pasado. Más tarde, el actor se dejó ver desde el hospital, conectado al suero, usando una bata hospitalaria y recostado en una camilla. Por supuesto, los fans del intérprete mostraron de inmediato su preocupación y llenaron sus redes sociales de mensajes de buenos deseos y pronta recuperación.

Consciente del gran cariño que tienen por él sus fans, el intérprete compartió un video en el que también habló de esta angustiante experiencia y aprovechó para agradecer por todas las muestras de solidaridad que recibió durante su estancia en el hospital. “Quiero agradecerles a todos ustedes sus mensajes, su cariño, todo lo que me mandaban, su buena vibra, su buena energía. Créanme que me pasaron muchas cosas por la cabeza…”, compartió el intérprete.