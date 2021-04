'Es como si tuviera un marido nuevo', la reacción de Adamari López al nuevo look de Toni Costa La actriz no dudó en demostrar lo mucho que le gustó la nueva imagen de su prometido

Sin duda alguna, Adamari López y Toni Costa son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Desde hace 10 años, ambos han dado muestra del gran amor que los une, inspirando a más de uno de sus seguidores con las muestras de cariño que suelen dedicarse de forma pública y a la complicidad que existe entre ellos. Algo de lo que sus fans pudieron ser testigos recientemente gracias al video que la presentadora del programa Hoy Día compartió en sus redes sociales, donde ha mostrado el divertido momento en el que presume el nuevo look de su amado Toni, así como la graciosa y romántica reacción que tuvo al verlo.

Fue a través de su perfil de Facebook donde la también actriz se ha dejado ver en compañía del padre de su pequeña hija Alaïa, justo en el momento en el que el bailarín de origen español se levantaba de la silla de peluquería, listo para mostrar la nueva versión de sí mismo. Como era de esperarse, la reacción de Adamari ha sido de lo más espontánea y divertida, tanto, que ha hecho reír a todos los presentes. “Se acaba de rapar el pelo y se acaba de hacer un tratamiento, y yo siento que se ve tan guapo. Es como si tuviera un marido nuevo…”, expresó la conductora emocionada, ante la mirada perpleja de su pareja, quien de inmediato replicó: “¿Cómo interpreto eso?”, a lo que ella contestó: “Te tengo a ti y en muchas versiones… Lo que quiero decir que todos esos cambios me motivan muchísimo”, expresó entre risas.

En ese mismo sentido, Toni aprovechó esta charla para sacar a colación un tema que por lo visto no es del agrado de Adamari y que tiene que ver con la imagen del español: los tatuajes. “Me voy a poner un tatuaje así en todo el brazo”, expresó Costa luego de escuchar decir a su mujer que le motivaban los cambios de imagen que se suele hacerse, a lo que de inmediato ella respondió: “No, mi amor, el tatuaje te lo puedes evitar, ya tienes varios, no necesitamos más tatuajes, gracias, que lindo te ves”, expresó Adamari, obteniendo una respuesta de parte de Toni que la hizo soltar la carcajada. “Me voy a poner: Adamari López (en todo el brazo)”, provocando incluso las risas de los presentes.

¿Para cuándo la boda?

Adamari López y Toni Costa se comprometieron en 2014, durante un viaje que hicieron como pareja a Punta Cana, en República Dominicana. A siete años de distancia de aquel idílico momento, la pareja aún no ha podido concretar su sueño de llegar al altar. Algo que incluso parecía que sería un hecho el año pasado, pero que finalmente no pudo suceder. “Teníamos fecha, teníamos muchas cosas preparadas para el mes de marzo del año pasado… La pandemia lo frenó todo”, señaló Toni en la misma entrevista. “Menos mal que se canceló, porque (venían) invitados de Europa, de mi familia, España la cerraron por completo, hubiera sido un gran problema”, comentó durante una entrevista para el canal de Youtube de la presentadora Lourdes Stephen.

Conscientes de la situación que atraviesa el mundo y de que en la actualidad las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, la pareja ha decidido esperar a que mejoren las cosas, para poder retomar sus planes. “Yo creo que primero mejor esperar, llegará un momento en que todo esto va a pasar”, agregó.

