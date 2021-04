Aracely Arámbula confirma que su imagen no podrá ser utilizada en la serie de Luis Miguel La actriz prometió que será ella misma quien se encargue de contar su propia historia

Sin duda alguna, la vida de Luis Miguel no se puede contar sin hacer referencia a la linda etapa que vivió al lado de Aracely Arámbula, con quien además de haber mantenido una relación de varios años, también procreó a dos pequeños. Sin embargo, con la llegada de la serie biográfica del cantante a Netflix, una de las principales incógnitas era la de si la actriz estaría dispuesta a que su historia de amor con el cantante pudiera ser retratada en esta producción. Y aunque en algún momento Aracely se mostró abierta a negociar con la casa productora el que se pudiera hacer referencia a este momento de su vida en la trama, todo parece indicar que finalmente no han logrado llegar a un acuerdo, por lo que la actriz ha confirmado que su imagen no podrá ser utilizada dentro de la trama de esta producción de ninguna manera.

Fue a través de un comunicado enviado a la prensa y que ha sido replicado en las redes sociales del programa Ventaneando, que Aracely dio a conocer su decisión final respecto a este tema, reiterando su negativa a que se haga referencia a su persona dentro de la serie. “Como fue comentado desde un inicio y por parte de mi management, así como de mi representante legal, nunca tuve la intención de autorizar el uso y explotación de mi imagen como parte de la narrativa biográfica, real y/o ficcionada en la serie Luis Miguel. Mi posición fue clara y contundente al hacer valer un derecho que en exclusiva me corresponde y defendí de manera firme”, explicó la también cantante en la primera parte de su comunicado, asegurando que la decisión la tomó pensando en proteger su intimidad, pues dijo, su historia personal no va de la mano de la profesional. “Esta es una prerrogativa que todos tenemos y podemos oponernos a su uso, en especial, cuando puede llegar a transgredir la esfera personal y privada de una persona, más aún, cuando no se trata de una etapa de nuestra vida profesional a pesar de ser una figura pública”, agregó.

La actriz mencionó que para ella es muy importante cuidar su imagen pública e incluso instó a sus colegas a defender su derecho a la privacidad, tal y como ella lo ha hecho desde el inicio de su carrera. “Con más de dos décadas de trayectoria profesional, el cuidar mi imagen no ha sido una tarea sencilla y esto debe ser un respaldo y aliciente para todo nuestro gremio, ya que vivimos de lo que forjamos como resultado de nuestro trabajo. Los invito a hacer valer sus derechos, defenderlos y dejar de pensar que hay cosas que no se pueden lograr por más grande que parezca el reto”, indicó la intérprete. “El ser protagonista en la vida de alguien, no significa ser protagonista de sus negocios”, sentenció.

Finalmente, la actriz se mostró contenta de que se haya respetado su decisión de no ser parte de la serie de Luis Miguel y de que su imagen no pueda ser utilizada dentro de la trama y sobre todo, el respeto que han mostrado a su intimidad. “Celebro que esta ocasión se me haya respetado cordialmente al haber alzado la voz; el reconocimiento al derecho de la imagen de las personas en su esfera íntima es una garantía que siempre tenemos que hacer valer”, expresó.

Promete contar su propia historia

Una de las razones por las que Aracely Arámbula se ha negado a que su historia de amor con Luis Miguel sea retratada en una serie, es porque no quiere que sea contada a través de terceros y se desvirtué a través de la adaptación para un guion, algo que la misma intérprete ha dejado en claro en varias ocasiones a través de su abogado. Sin embargo, la actriz está dispuesta a hablar de esta etapa de su vida, así como de otros detalles, en un libro de memorias que ya ha comenzado a preparar, según lo ha revelado en el comunicado que recientemente compartió con los medios. “He iniciado el proyecto de escribir mis memorias, en donde con prudencia y discreción se ha visto involucrada mi vida personal en su transición hasta la profesional y llegando hasta el momento de ser madre, siendo que de esta forma podrán conocer las etapas más trascendentes; la realidad contada desde la fuente y no por terceros ajenos a ella, ni de manera parcial o tendenciosa”, finalizó.

