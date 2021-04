'No me sueltes nunca...', Gaby Crassus a Rodrigo Mejía al cumplirse dos meses de su partida El actor falleció el pasado 11 de febrero debido a las secuelas que le dejó el Covid-19

Cobijada por el amor de sus allegados y fortalecida en el amor de sus dos hijos, Gaby Crassus poco a poco ha comenzado a retomar su vida, luego de la lamentable partida de su esposo, el actor Rodrigo Mejía, quien falleció el pasado 11 de febrero debido a las secuelas que le dejó el Covid-19. A dos meses de aquel doloroso episodio del que aún no se repone, Gaby se ha tomado un momento para honrar la memoria de quien fuera su esposo por varios años y el padre de sus dos pequeños, un momento en el que ha abierto su corazón para expresar sus sentimientos en torno a esta fecha y compartir con sus seguidores un poco de lo que ocurre al interior de su intimidad, tal y como lo ha hecho desde el día del fallecimiento de Rodrigo.

A través de su perfil de Instagram, Gaby compartió una emotiva fotografía en la que se le puede ver abrazada a Rodrigo, rodeados de un paradisiaco entorno natural y posando para la cámara de lo más enamorados y espontáneos. Junto a la postal, la presentadora ha compartido un desgarrador mensaje en el que ha dejado en claro el gran amor que le tiene a Rodrigo y lo mucho que extraña su presencia. “Dos meses hoy y ni siquiera puedo...”, se puede leer al inicio de sus palabras. “Dame fuerzas, no me sueltes nunca… Te extraño y te amo por siempre Ro”, finalizó la también actriz conmovida.

Las palabras de la presentadora del programa Al Extremo fueron precedidas por un fragmento de la canción Photograph de Ed Sheeran, con la que quiso expresar un poco de lo que siente en estos momentos de duelo y en los que desearía poder tener a Rodrigo a su lado. “Guardamos este amor en una fotografía, hicimos estos recuerdos para nosotros donde nuestros ojos nunca se cierran, los corazones nunca se rompen y el tiempo está congelado para siempre aún... Espera a que vuelva a casa”.

Luego de la partida de Rodrigo y tras pasar una temporada en Florida, Gaby Crassus ha retomado su vida e incluso su trabajo, por lo que recientemente ha vuelto a aparecer en el programa Al Extremo, del cual es conductora. Esta noticia puso muy felices a sus compañeros de trabajo y a sus seguidores, quienes no han dejado de enviarle sus mejores deseos y de mostrarle toda su solidaridad ahora que está de vuelta en el ruedo y desde el momento en el que se supo de la partida de su marido. “Después de pasar un mes rodeados y consentidos a más no poder por el amor de nuestra familia, hoy toca regresar los tres juntos a nuestra nueva realidad. Una nueva vida que será también hermosa, de eso pueden estar seguros vikingos, porque haré hasta lo imposible para que así sea. Y tú, mi Ro, siempre vivirás en nuestros corazones”, expresó la presentadora hace unos días al volver del viaje que emprendió junto a sus dos hijos, el primero que hizo sin la compañía de Rodrigo.

Sus hijos, el motivo por el que sigue de pie

En medio del dolor, Gaby reveló que han sido sus hijos, Matías y Mauro, por quienes se mantiene fuerte y para quienes vive: “Me sigo sintiendo, así como esta película de La vida es bella, así me siento que, aunque se me está derrumbado el mundo a pedazos, yo tengo que hace que ellos vean una vida bonita que ellos tengan esperanza, que ellos tengan seguridad que ellos sepan que todo va a estar bien, aunque en este momento no lo esté. Por ellos yo estoy aquí, por ellos yo estoy de pie”, comentó la presentadora en entrevista con el programa Mimi Contigo. Por último, la conductora agradeció a todas las personas que le han enviado mensajes a través de redes sociales y envió un mensaje a todas las mujeres que, como ella, perdieron a su esposo por el Covid y se quedaron con niños pequeños: “No sé cómo, porque ahorita no sé cómo, pero vamos a salir adelante, claro que vamos a salir adelante, de eso tienen que estar seguras, porque así va a ser”, dijo entre lágrimas.

