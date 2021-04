¡Se acabó el misterio! Henry Cavill ha presentado oficialmente a su novia

La mañana del pasado 7 de abril, el mundo despertó con la noticia de que Henry Cavill había sido visto de la mano de una misteriosa mujer, mientras daban un paseo en compañía Kal, el akita del actor. Sin embargo, en aquella ocasión, los intentos por descubrir la identidad de la joven que habría robado el corazón del guapo actor fueron en vano, pues las gafas oscuras y la mascarilla que usaba la mujer en cuestión dificultó las tareas de investigación de sus fans más intensos. Sin embargo, ha sido el mismo actor de pelícuas como The Justice League quien ha decidido terminar con el misterio de una vez por todas y así evitar nuevas especulaciones al respecto, por lo que ha decidido confirmar su relación y de paso presentar a la dueña de su corazón.

A través de su perfil de Instagram, Henry compartió una fotografía en la que se le puede ver sentado frente a su novia, a quien mira fijamente y de una forma muy tierna, mientras esboza una tímida sonrisa en su rostro. Junto a la imagen, el intérprete ha escrito un breve mensaje con el que finalmente ha confirmado su nueva relación, así como la identidad de su guapa novia. “Este soy yo mirándola tranquilamente, confiado, poco antes de que mi hermosa y brillante amor Natalie, me destruya en el ajedrez”, comentó el intérprete de Superman, dejando claro de una vez por todas que se encuentra muy enamorado.

Y aunque el actor no ha etiquetado a Natalie, que ahora sabemos se apellida Viscuso, los fans de la estrella de The Witcher dieron de inmediato con su perfil de Instagram, donde además descubrieron que también ha publicado la misma fotografía que Cavill, por lo que ha quedado completamente confirmado que entre los dos hay más que una linda amistad. “Solo enseñándole a mi querido Henry a jugar al ajedrez o ¿quizás me dejó ganar?”, compartió la guapa joven, quien ha llamado la atención por haber desactivado los comentarios en esa publicación en específico.

Los rumores sobre el nuevo romance de Henry Cavill comenzaron apenas hace unos días, luego de que el Daily Mail publicara las fotografías en las que el actor británico caminaba de la mano de Natalie, de quien en ese entonces se desconocía la identidad. Como era de esperarse, hubo reacciones encontradas respecto a esta noticia de parte de sus fans, pues hubo quienes celebraron por todo lo alto que el intérprete se encuentre nuevamente enamorado, mientras que otros simplemente se mostraron un tanto tristes. Lo cierto de todo esto, es que sin duda Henry se nota muy enamorado e ilusionado al lado de Natalie, pues a pesar de la discreción con la que siempre ha manejado su vida privada, el actor ha querido compartir con sus millones de seguidores un poco de la alegría que hoy alberga su corazón.

¿Quién es Natalie Viscuso?

Inevitablemente, los seguidores del Henry Cavill se han dado a la tarea de investigar más acerca de la vida de Natalie y cómo fue que pudieron conocerse. Y es que incluso han dado con su perfil de Linkedn, una red social profesional, en donde han descubierto que actualmente vive en California, específicamente en Los Ángeles y que tiene 32 años, cinco menos que su guapísimo novio. Además, también han podido descubrir que Viscuso tiene un relación muy estrecha con el mundo de Hollywood, pues es vicepresidenta de Television and Digital Studios, Legendary Entertainment, compañía dedicada a la producción cinematográfica que está ubicada en Burbank, California.

