Grettell Valdez revela la historia detrás de su cicatriz

A través de sus redes sociales, Grettell Valdez suele mostrarse con mucha transparencia y sinceridad, por lo que incluso no teme a mostrarse al natural, orgullosa siempre de su cuerpo y su físico en general. Tal es la confianza que la actriz tiene a sus seguidores, que ellos no temen en cuestionarla sobre su vida y lo que sucede en ella, pues saben que siempre responderá con gusto. Justo como sucedió recientemente, cuando uno de sus seguidores la cuestionó por una pequeña cicatriz que ella tiene en en uno de sus hombros y de la que muchos seguidores ya se habían dado cuenta, una pregunta que no dudó en contestar con total apertura.

Fue durante una sesión de preguntas y respuestas que organizó a través de Instagram Stories que la actriz contó la historia de la cicatriz que la ha acompañado desde hace varios años, luego de un accidente, y por la que incluso tuvo que visitar a varios médicos y especialistas en el tema. "A los 15 años me caí de una moto y fue una herida súper leve, pero como tengo algo que se llama cicatrización queloide se notaba mucho. Entonces, mi mamá me llevó con un cirujano plástico que me la dejó más grande”, comentó la intérprete.

Grettell ahondó más en el tema, y reveló que fue víctima de unos médicos que en lugar de ayudarla, terminaron por perjudicarla, hasta que finalmente logró encontrar a un especialista que sí la ayudó. “Luego me fui con dos cirujanos más en Querétaro, que no puedo creer que sigan teniendo licencia para trabajar, que lo único que hicieron fue jod**** el brazo porque me quitaron músculo. Finalmente conocí en la Ciudad de México a quien gracias a Dios me la arreglo. Ahorita ya se ve bien, porque de verdad no saben cómo la tenía antes", finalizó la actriz, mostrándose orgullosa de la pequeña cicatriz que le quedó a raíz del accidente que sufrió cuando era una adolescente.

Una madre entregada

A través de sus redes sociales, Grettell Valdez suele mostrar también detalles de su relación con su hijo Santino y del lindo vínculo que ha creado con él. Prueba de ello fue el mensaje que hace unos meses le dedicó a través de este medio, en el que habló de la etapa de vida por la que atraviesa su pequeño, ahora que ha cumplido 12 años y poco a poco se ha ido acercando a la adolescencia. “Santino es lo máximo, está dejando al niño y está entrando a la etapa de adolescente. Estoy trabajando y me habla cada cinco minutos… Ya no le gustan las fotos, porque ya creció. Santino entró a secundaria, ya creció mi bebé, les digo que ya no le gusta hacer videos ni fotos…”, compartió durante una reciente charla que sostuvo en redes sociales con sus fans.

De hecho, la actriz compartió el importante consejo que le ha dado a su hijo en esta linda etapa de su vida, la cual se antoja llena de importantes decisiones. “Qué buena pregunta porque lo estoy viviendo con mi hijo, que él obviamente pues lo trae en la sangre (el talento), pero yo el consejo que le doy a mi hijo, ahorita que estudie, que se prepare, que haga una carrera aparte de la actuación. Le que le digo yo a Santino que es momento ahorita de prepararse, de estudiar, yo lo estoy motivando para que haga una carrera y que tenga un plan b, este mundo de la actuación es muy complicado…”, aseguró.

