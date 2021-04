Yalitza Aparicio el baúl de los recuerdos y comparte los momentos más entrañables de su vida

La vida de Yalitza Aparicio dio un vuelco de 180 grados luego de que fuera elegida para protagonizar la película Roma en 2016. Desde entonces, la actriz no ha parado y su nombre ha sido pronunciado en las entregas de premios del cine más importantes del mundo, tal y como sucedió durante el Oscar de 2019, cuando la actriz fue nominada por su papel en la película que digirió Alfonso Cuarón en la categoría de Mejor Actriz. Precisamente sobre ese giro en su vida, Yalitza ha hablado en su más reciente video de Youtube, en donde ha abierto el baúl de sus recuerdos para mostrar algunas fotografías en las que han quedado plasmadas los momentos más importantes de su vida, desde su infancia hasta su llegada a Hollywood.

Con la naturalidad con la que suele mostrarse al mundo, Yalitza hizo un recorrido por los momentos más entrañables de su vida, mostrando algunos pasajes que nunca había mostrado y de los que se mostró orgullosa. “Soy muy de tener las fotos impresas y tenerlas aquí (en un álbum) … he elegido siempre cuáles quiere tener, porque soy de esas personas que de un momento soca como 100 fotos, entonces de esas 100 elijo una y las he ido guardando aquí”, comentó la también maestra sobre cómo ha ido armando su álbum de recuerdos. Para iniciar con el recorrido por su vida, Yalitza mostró una imagen de su abuelita materna, a quien se le ve cocinando en una parrilla muy tradicional y a quien dijo, se parece mucho. “Qué bueno empezar este álbum con ella, para ver cómo me voy a ver de grande”, comentó la intérprete.

La artista de 27 años continuó mostrando algunas imágenes de su época de estudiante y de los días en los que hacía sus prácticas profesionales, llegando al momento en el que fue descubierta por Alfonso Cuarón y en el que su vida cambió de rumbo para siempre. “Esta foto son de la primera vez que viajé a la Ciudad de México, fue cuando conocí a Alfonso. Fueron exactamente las fechas en que falleció Juan Gabriel y mi mamá era fanática de Juan Gabriel y fuimos a Bellas Artes”, explicó la actriz sobre una fotografía en la que se le puede ver posando de lo más alegre y acompañada de su mamá, teniendo como telón de fondo el Palacio de Bellas Artes.

Yalitza mostró algunas fotografías que se realizaron durante la grabación de Roma, en donde se dejó ver lo más aplicada, leyendo el libreto y muy concentrada en su trabajo. Sin embargo, la foto que más ha llamado la atención fue una que mostró en la que aparece en compañía del mismísimo Cuarón. “Siempre me daba pena pedirle fotos (a Alfonso), yo veía que todo el mundo le pedía fotos y autógrafos, y a mi me daba pena”, comentó la actriz sobre la que cree es la primera postal en la que posó junto al director ganador del Oscar.

Lista para su siguiente aventura fílmica

Luego de disfrutar de las mieles del éxito con Roma, Yalitza ya se encuentra en plenas grabaciones de su nueva película. En esta ocasión, la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, es dirigida por el reconocido cineasta Luis Mandoki. Además, para esta oportunidad, la actriz mostrará su talento por el que tanto ha sido reconocida en el género de suspenso, en la película que llevará por nombre Presencias.

Sobre esta nueva experiencia, la actriz se ha pronunciado y ha contado cómo ha sido trabajar al lado del reconocido director. “Cuando llego a un lugar es como: ‘No sé nada, dime qué quieres y cómo lo quieres y punto’. El hecho de trabajar con Luis es aprender las técnicas que él trabaja, ver cómo se relaciona con los actores y cómo va llegando a los personajes que desea, es otra enseñanza…”, confesó durante una charla concedida a El Universal.

