La tierna reacción de la hija de Adamari López al conocer cómo fue que inició la historia de amor de sus papás

Sin duda alguna, Adamari López y Toni Costa son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, gracias a la gran estabilidad que han logrado a lo largo de los años y a la hermosa familia que han formado al lado de su hija Alaïa. Y aunque su historia de amor nació prácticamente ante las miradas de millones de televidentes, durante le emisión de 2011 del reality Mira Quién Baila, todo parece indicar que su pequeña hija no conocía a profundidad los detalles sobre el momento en el que el las chispas del amor surgieron entre sus famosos padres, algo de lo que recientemente han hablado con ella y han documentado en un video para su perfil de Facebook, logrando así compartir la tierna reacción de la pequeñita al conocer el inicio de la historia de amor de sus papás.

“¿Cómo se conocieron papi y mami? Mi gente linda, ustedes conocen mi historia de amor con Toni Costa pero nunca se la habíamos contado a Alaïa, me derrito con su reacción. Tienen que verla”, escribió la también actriz junto al video que ha compartido en sus redes sociales y en el que se puede observar cómo Toni y Adamari recuerdan aquel momento en el que se dieron su primer beso, luego de terminar un apasionante baile de tango, y frente a la mirada de miles de televidentes. "Te vamos a contar que papi y mami se conocieron cuando mamá estuvo en un show de televisión donde papá era bailarín y entonces me pusieron la segunda semana a bailar con papá un tango y papá me besó al final del tango", comenzó explicándole Adamari a su pequeña, antes de ser interrumpida por Toni, quien corrigió a la actriz: “Tu mamá me besó”, comentó el bailarín, provocando una tierna expresión de sorpresa por parte de la pequeñita.

Sin embargo, todo parece indicar que la pequeñita estaba más al tanto de este romántico momento de lo que ellos creían, pues de inmediato apoyó a su papá, diciéndole que, en efecto, había sido ella quien había decidido besar a su papá al finalizar su tango. “Sí (tu besaste a papá)”, expresó Alaïa, a lo que su madre le preguntó: “¿Tu cómo sabes?”, obteniendo una inesperada respuesta de su parte: “Papá me enseñó el video”.

Fue entonces que decidieron ver el video los tres en conjunto y defender su punto cada uno, aunque para entonces ya fue muy difícil hacer cambiar la percepción de Alaïa, quien ha preferido quedarse con la idea de que fue su mamá quien dio el primer beso y no su papá, algo de lo que incluso discutieron tiernamente Toni y Adamari, aprovechando la ocasión para recordar aquel momento en el que sus vidas cambiaron para siempre, replicando con un dulce beso aquel idílico instante en el que nació el amor entre ellos.

¿Para cuándo la boda?

Adamari López y Toni Costa se comprometieron en 2014, durante un viaje que hicieron como pareja a Punta Cana, en República Dominicana. A siete años de distancia de aquel idílico momento, la pareja aún no ha podido concretar su sueño de llegar al altar. Algo que incluso parecía que sería un hecho el año pasado, pero que finalmente no pudo suceder. “Teníamos fecha, teníamos muchas cosas preparadas para el mes de marzo del año pasado… La pandemia lo frenó todo”, señaló Toni en la misma entrevista. “Menos mal que se canceló, porque (venían) invitados de Europa, de mi familia, España la cerraron por completo, hubiera sido un gran problema”, comentó.

Conscientes de la situación que atraviesa el mundo y de que en la actualidad las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, la pareja ha decidido esperar a que mejoren las cosas, para poder retomar sus planes. “Yo creo que primero mejor esperar, llegará un momento en que todo esto va a pasar”, agregó.