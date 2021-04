Mijares revela cómo fue que vivió su boda con Lucero: 'Quién no está nervioso en la boda' Nervios, cámaras y emociones encontradas, así fue como el cantante vivió uno de los días más importantes de su vida

Sin duda alguna, Lucero y Mijares son dos de las celebridades más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. El idílico romance que vivieron durante su juventud y la increíble boda que tuvieron, la cual incluso fue televisada a nivel nacional, son episodios que han quedado guardados en la mente de muchos de sus fans. A 25 años de distancia de aquel gran momento de su vida, y habiendo construido una relación basada en la cordialidad y el amor de sus hijos a raíz de su separación, Mijares se ha referido al día de su boda con Lucero, compartiendo algunos detalles de cómo recuerda que fue aquel instante y lo complicado que fue para él enfrentarlo, pues recuerda que no todo fue tan idílico como pareciera.

Fue durante una charla que sostuvo con la periodista Mara Patricia Castañeda, que el intérprete se refirió al día de su boda con Lucero, una fecha que recuerda con mucho cariño y nostalgia. “Nosotros pensamos que era una forma de que la gente que tuvo que ver, sobre todo con Lucerito… Era un compartir algo privado, nuestro, con la gente y el público, que nos había seguido, sobre todo a ella, durante muchos años y por eso se hizo, y salió muy bonita”, dijo el cantante sobre la razón por la que decidieron televisar su boda, una idea que según confesó, surgió de Emilio Azcárraga Milmo.

Y aunque este instante lo guardará por siempre en su corazón y lo recordará como una fecha muy importante en su vida, Mijares también hizo referencia a los comentarios que se desataron respecto al día de su boda y que tienen que ver con el semblante serio que mantuvo durante la ceremonia, algo por lo que incluso ha sido cuestionado en la actualidad. “Que si yo estaba tenso, enojado… A ver, me estoy casando, quién no está nervioso en la boda. Aparte con una cámara aquí (cerca de la cara) … Bueno, yo sudaba (muchísimo)”, recordó el intérprete con una sonrisa en el rostro, dejando en claro que no todo fue tan idílico como todos se lo imaginaban.

El intérprete de Para Amarnos Más hizo referencia al talento natural de su exesposa y madre de sus dos únicos hijos, quien desde que era una niña estuvo frente a las cámaras, algo que le sirvió muchísimo aquel día, pues ella lució de lo más cómoda y feliz, algo que también le atribuye a su natural encanto. “Cómo no voy a estar serio, me estaba casando… Obviamente Lucero tenía mucho más juego con las cámaras, porque ella abre la boca y se ríe… así duerme”, expresó Mijares, recordando cómo fue que la cantante lució durante aquel día.

¿De nuevo juntos?

Como bien se sabe, Lucero y Mijares han construido una relación muy especial a pesar de que llevan más de 10 años separados. De hecho, los cantantes son vecinos y juntos han criado a sus hijos de manera excepcional. Es por eso que no es de extrañarse que de vez en cuando se les pueda ver juntos y compartiendo los momentos más especiales en la vida de Lucertio y José Manuel. Sin embargo, ya han pasado algunos años desde que los vimos compartir el escenario y sin duda sus fans pedían a gritos verlos cantar juntos. Un sueño que está a punto de cumplirse, luego del emocionante anuncio que hicieron hace unos días.

A través de sus redes sociales, los cantantes anunciaron la que Lucero describió como “La sorpresa de las sorpresas”. Se trata nada más y nada menos de un concierto virtual que protagonizarán en conjunto el próximo 22 de mayo. La gran incógnita que queda es si su hija Lucero Mijares los acompañará en escena, un momento que sus fans ya están imaginando pues, aunque la joven de 16 años ya cantó con ambos, por separado, a los seguidores de la familia les encantaría verla en un tema con sus padres.