Gaby Crassus cuenta cómo habló con sus hijos de la irreparable pérdida de su papá

Hace casi dos meses, Gaby Crassus le dijo adiós por última vez a su esposo Rodrigo Mejía, un momento sumamente doloroso para la conductora de televisión. Desde el primer instante, recibió el cariño y la solidaridad de amigos y colegas del actor, gesto que agradeció de todo corazón. En medio del luto por esta irreparable pérdida, la viuda ha mostrado gran fortaleza y deseo por salir adelante pues tiene la mayor motivación para hacerlo: sus hijos. Hace unas semanas, Gaby compartía su sentir al viajar sola con ellos por primera vez, y ahora ha abierto nuevamente su corazón para recordar cómo fue que logró reunir fuerzas para comunicarle a sus pequeños el sensible fallecimiento de su papá.

Con un temple digno de admirar, Gaby reapareció en la televisión para hablar de aquel duro golpe que cambió su vida tan repentinamente y cómo está haciendo lo posible por permanecer en pie por sus hijos, Matías y Mauro, de 6 y 3 años respectivamente. “Me sigo sintiendo, así como esta película de La vida es bella, así me siento que, aunque se me está derrumbado el mundo a pedazos, yo tengo que hace que ellos vean una vida bonita que ellos tengan esperanza, que ellos tengan seguridad que ellos sepan que todo va a estar bien, aunque en este momento no lo esté”, expresó visiblemente conmovida en el programa Mimí contigo. “Por ellos yo estoy aquí, por ellos yo estoy de pie”, agregó la venezolana.

Al hablar de sus hijos, la viuda de Rodrigo habló de uno de los momentos más sensibles por lo que tuvo que atravesar tras el fallecimiento de su marido y que ocurrió apenas unas horas después del deceso: transmitir la triste noticia a los pequeños. “Rodrigo murió el jueves 11 a las 10:30 de la noche y a las 7 de la mañana que despertaron los niños, lo primero que hice fue hablar con ellos, porque lo tenían que saber por mí”, expresó con gran dolor al recordar aquel instante. Primero fue con Matías, el mayor, hijo mayor: “Le dije: ‘Mati, ven acá, quiero hablar contigo’. Me lo senté en las piernas viendo hacia mí y le dije: ‘¿Te acuerdas que papá estaba en el doctor, en el hospital?’ En ese momento que yo le dije eso a Matías la expresión en su cara cambió, yo sé que él ya sabía lo que a iba a decir”, continuó Gaby, asegurando que a su corta edad el niño es muy maduro. “Me quitó la mirada y me dijo: ‘¿Qué pasó?’ Pero entero, y le dije: ‘Tu papi luchó y luchó como el campeón que siempre fue, luchó, pero papá falleció’”, contó.

La conductora contó que en un primer momento el pequeño reaccionó un poco molesto y con enojo hacia los médicos. “Le dije: ‘El doctor hizo lo posible, hizo todo lo que pudo para ayudar a papá’”, recordó. “Y en ese momento me abrazó”, contó y luego al preguntarle cómo se sentía él confesó sentirse muy triste. “Sí mi amor, claro que estamos tristes… Pero papá siempre va a estar con nosotros”, dijo al recordar sus propias palabras. En el caso del más pequeño ha sido distinto, pues contó que por su edad aún no alcanza a dimensionar la situación. “Mauro es muy bebé, no entiende, todavía no tiene esa capacidad de entender lo que está pasando”, explicó la viuda del actor y admitió que ha tenido que ser muy franca con él cada vez que le pregunta por su papá: “Mauro todavía pregunta: 'Mami, ¿ya va a regresar papá?' y con el corazón apachurrado le digo: 'No'. Y se pone serio y ya luego se le pasa”, contó.

Gaby, inseparable de su marido hasta el último momento

Hace poco más de un mes, la conductora contó en Ventaneando que tuvo la oportunidad de acompañar a Rodrigo hasta el último momento: “Ya no lo vi consciente porque él estaba intubado, por lo mismo de que sus pulmones estaban muy dañados, pero sí estuve con él, lo abracé y le agarré la mano porque eso fue lo que él pidió”. Sobre las causas de su muerte, Gaby aclaró además que el actor sí venció al Covid, pero no pudo con las secuelas: “Rodrigo no falleció por depresión, como se dijo en algún lado, lo que le pasó a Rodrigo, es que falleció por las secuelas que le dejó el Covid. El venció al Covid, él lo venció. Lo que le sucedió es que el Covid le dañó mucho los pulmones y la neumonía, que fue la secuela, se complicó”, detallo en aquella entrevista.

