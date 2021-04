Aislinn Derbez se sincera sobre las causas de su divorcio: ‘Perdimos nuestras vidas individuales’

Ha pasado poco más de un año desde que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann dieron a conocer su separación, noticia que tomó a muchos por sorpresa, pues la pareja siempre se mostró plena. Desde el primer momento, ambos dejaron claro que, aunque se trataba de una de decisión difícil, ambos la habían tomado juntos y de la forma más cordial, y dejaron claro que aunque tomarían caminos distintos en cuanto a su vida sentimental el cariño siempre prevalecería entre ellos. La actriz, quien actualmente lleva una excelente relación con su ex pareja, ha reflexionado sobre aquel momento tan importante de su vida personal y, a través de La Magia del Caos, ha buscado compartir su experiencia y las de otros para ayudar a las personas. De este modo, en el más reciente episodio de dicho podcast ha hablado de algunos factores que considera influyeron en el fin de su matrimonio.

En el segundo episodio de la temporada 2 de La Magia del Caos, Aislinn conversó con el actor estadounidense Justin Baldoni y su esposa Emily sobre el tema de las relaciones sentimentales, así como los roles y creencias que hay en torno a la figura del matrimonio. Aunque la mayor parte del tiempo la actriz cedió la palabra a sus invitados, también ella quiso compartir sus reflexiones y experiencias al respecto. “Creo que parte de los problemas en las relaciones parten de que uno tiene una vida, y el otro tiene su vida, pero de pronto, cuando comienzan a estar juntos, tienen esta otra vida”, comentó la estrella de La Casa de las Flores.

El actor, quien ha participado en programas como Jane the Virgin, contextualizó a su esposa sobre el caso particular de Aislinn, en el que una decisión personal tuvo encima los reflectores. Sincera, la actriz confesó que, aunque la separación se llevó a cabo en el mejor de los términos, eso no impidió que no fuera dura para ambas partes. “Quiero decir, no fue difícil entre nosotros porque fue de una forma muy amigable, pero fue público. Fue desgarrador, para mí fue devastador”, admitió. Además, estuvo de acuerdo con su invitado en el hecho de que, cuando se es una figura conocida se les suele atribuir cierto tipo de responsabilidad para que las relaciones funcionen y no decepcionar a otros. “Así nos sentimos, había quien decía: ‘Si se divorcian, no hay esperanza’”, comentó ella.

Al ahondar más en su experiencia personal, Aislinn compartió lo que considera fue determinante en su separación de Mauricio Ochmann, aunque en ningún momento mencionó su nombre explícitamente. “Creo que lo que yo viví es que mezclamos tanto las cosas que nos perdimos en el proceso, perdimos nuestras vidas individuales…”, confesó. En la charla, la actriz reflexionó sobre la creencia de que, en una pareja, se debe hacer feliz al otro, y destacó que es importante reconocer que uno mismo es responsable de su propia felicidad. “Ponemos mucha presión en la otra persona para completarnos, para hacernos felices”, comentó. No obstante, señaló que es posible construir una vida propia mientras se ha trabaja en una de pareja. “También creo que se puede alimentar y crear una vida propia al mismo tiempo que mi pareja alimenta y crea una vida propia, y compartir nuestras vidas. Porque si nos volvemos dependientes y sólo vivimos la vida que es de los dos creo que puede ser complicado”, expresó.

Aislinn y cómo su vida cambió de un momento a otro

A finales del año pasado, durante una charla en el podcast de su amiga Érika de la Vega, Aislinn compartió que fue a través de los profundos procesos de reflexión sobre su vida que pudo darse cuenta de algunas situaciones y que la llevaron a tomar decisiones cruciales. “A mí la terapia, terrenal, de ir a tu infancia, de revisarte, de entenderte… fue exactamente lo que abrió la caja de pandora. Es doloroso, salen cosas muy fuertes y fue lo que me permitió ahora sí (aplicar) todas las herramientas que yo traía cargando”, dijo entonces. A su vez, la actriz contó que, a raíz de estas introspecciones todo comenzó a cambiar de un momento a otro. “La vida de repente me dio una vuelta que nunca me esperé, al contrario, estaba yo como completamente devocional a esa forma de vida, a esa familia, al que era mi esposo en ese momento… Yo pensé que ese era mi objetivo, yo pensé que era parte de mi misión de vida el luchar hasta la muerte por algo”, explicó la intérprete. Sin embargo, aunque no fue fácil darse cuenta y aceptar todo aquello, hoy se siente satisfecha con lo que ha logrado: “Me siento feliz de estar precisamente logrando esta dinámica de relación familiar distinta a la que vivía en mi cabeza, pero de una manera tan poco común y bonita”, admitió.

