Contundente, Marysol Sosa responde al abogado de Sarita sobre el testamento de José José

La noticia de que Anel Noreña ha sido nombrada heredera universal de José José, llevó al abogado de Sara Sosa, hija menor del fallecido cantante, a manifestarse en contra de esta determinación, asegurando que tal procedimiento carece de validez, pues su clienta es y será la única representante legal. Al respecto, Marysol Sosa ha roto el silencio, para dar respuesta a estas afirmaciones, descartando que exista algún otro testamento como lo ha dejado ver la parte defensora de Sarita, quien asegura le debe muchas explicaciones en torno a lo que aconteció durante los últimos días de vida su progenitor, por lo que a la par de este reciente triunfo, ella y su familia buscarán justicia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

De lo más directa, Marysol se refirió a las declaraciones que el abogado de Sarita dio al programa Suelta la Sopa, luego de que este dejara ver la posibilidad de la existencia de otro testamento en Miami. “No lo hay, al día de hoy este es literal el único testamento que existe, ha pasado el tiempo que ha pasa al respecto, en estos tiempos fue precisamente a lo que nos dimos a la tarea de hacer, en relación legal y todo lo demás, y no existe otro documento…”, explicó la hija de José José en entrevista con Javier Poza, en Radio Fórmula, asegurando que todavía hay muchas cosas que están pendientes, por lo que la lectura del testamento es tan solo un primer paso.

Ante las palabras del abogado de Sarita, quien además mostró en pantalla el documento que supuestamente acredita a su clienta como representante legal del intérprete, Marysol fue puntual, pues entre otras cosas, el litigante aseguró que lo establecido por las leyes mexicanas no tiene ninguna validez. “Allá (en Miami) siempre han visto todo esto quizá como un juego… cuando la verdad no, llevamos un caso muy serio, las leyes de aquí de México no están jugando al respecto, y por eso te digo, yo no sé esta persona ni quien sea… nosotros no estamos jugando…”, afirmó la también cantante, que ha celebrado de esta manera el hecho de que su madre haya sido nombrada heredera universal.

VER GALERÍA

Buscarán hacer justicia

Con toda firmeza, Marysol también señaló que la lectura del testamento de su padre es tan solo una de sus victorias, pues próximamente buscará, a través de la Corte en los Estados Unidos, obtener las respuestas que ha buscado en torno al fallecimiento de su papá, quien asegura fue llevado a Miami por su hermana Sarita. “No hemos terminado, no ya cantamos victoria. Faltan todavía muchos procesos, nosotros hemos dado el paso uno de los próximos cuatro o cinco pasos que nos esperan…”, explicó durante la charla, dispuesta a llegar hasta las últimas instancias a como de lugar.

En otro momento, Marysol también dejó claras las intenciones de los pasos que ha dado a lo largo de este tiempo, en el que tanto ella como su familia han querido conocer las verdaderas razones por la cuales se les impidió tener contacto con José José los últimos días de su vida. “Estamos comenzando a hacer la buena justicia, gracias a Dios, pero no hemos terminado y falta todavía un ratito… no tengo yo la intención de ver qué lana me dejó mi papá, nunca ha sido mi intención, vamos a tener que llegar a ello, sí señores… les recuerdo que lo que nosotros estamos haciendo y clamando es justicia, porque finalmente a nuestro familiar nos lo quitaron…”, afirmó.

VER GALERÍA