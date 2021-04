¿Celosa? La novia de José Eduardo cuenta detalles de su relación y revela qué piensan sus papás sobre el actor

Luego de que José Eduardo Derbez confirmó haber dejado la soltería, pasó poco tiempo para que se conociera la identidad de su enamorada: Paola Dalay. Y mientras el actor se ha mostrado un tanto reservado sobre esta nueva relación sentimental, la joven se ha animado a compartir algunos detalles, de hecho, fue así que se supo cómo nació el amor entre ellos y desde cuando están juntos como pareja, dato que seguramente sorprendió a muchos, pues dejó ver que el intérprete se tenía guardado muy bien este noviazgo. En una nueva interacción en sus redes sociales, ella ha confesado ser un poco celosa cuando se trata de su novio, además ha revelado cuál es la opinión de sus padres ante su relación con un famoso.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Cercana a sus casi 80 mil seguidores en Instagram, Paola suele hacer dinámicas de preguntas y respuestas para interactuar con ella, y el tema de su noviazgo con José Eduardo siempre sale a colación. Abierta y de muy buena gana, la joven suele responder a las dudas que le expresan al respecto, tal como lo hizo recientemente. Cuestionada sobre qué es lo que más le gusta del actor, la modelo comentó: “Que siempre trata de ver el lado positivo de las cosas”, escribió, y destacó además la perseverancia entre las cualidades de su galán. “Que si quiere algo hace hasta lo imposible por lograrlo”, agregó

VER GALERÍA

Y con la misma sinceridad con la que se refirió a las virtudes de José Eduardo, Paola reconoció también uno de sus propios puntos débiles. Ante la pregunta expresa en sus Stories sobre si es celosa en su noviazgo con el actor, ella respondió de manera afirmativa. “Uyy sí, sí soy. Obvio depende con quién, pero sí soy”, escribió. Otro de los aspectos que provocaba curiosidad entre sus seguidores era la reacción que habían tenido sus padres al enterrase de que estaba en una relación sentimental con una estrella de televisión, pues al igual que Paola, ellos son totalmente ajenos al medio del espectáculo. “Pues mis papás nunca se han dejado llevar por eso, ellos lo que ven es que sea lindo, me trate bien y me quiera”, comentó. Hace tiempo, ante una pregunta similar, la joven había respondido que sus padres “quieren mucho”, al intérprete e incluso había compartido una foto juntos.

VER GALERÍA

En esta entretenida charla virtual, Paola detalló además que ya lleva un año y medio de noviazgo con José Eduardo, además reveló que ya tiene su regalo de cumpleaños, pues la próxima semana cumplirá 29 años, ocasión en la que seguramente estarán los dos juntos celebrando. Hace unas semanas, el actor festejó el de su novia, e incluso le dedicó unas palabras en sus redes sociales: “Que seas feliz siempre y cumplas muchos más, te amo”, comentó él en la cuenta de su novia, gesto que ella respondió: “Te amo, gracias precioso”.

¿Rivalidad entre Paola y la ex de José Eduardo?

Desde que se conoció la identidad de la novia de José Eduardo, algunos usuarios de redes sociales empezaron a señalar su supuesto parecido físico con Bárbara Escalante, con quien el actor mantuvo un noviazgo de cinco años, hasta su separación en septiembre de 2019. De hecho, en más de una ocasión Paola ha sido cuestionada al respecto y ha admitido que la tienen sin cuidado este tipo de comparaciones. Sin embargo, hace unos días, Bárbara dejó insinuó que la actual novia del actor se tiñó el pelo de pelirrojo para seguir su tendencia: “Está cool ser ‘role model’ de la gente y que te admiren, significa que entonces algo estoy haciendo bien”, escribió luego de que una seguidora le comentar respecto al cambio de look de Paola. La situación no terminó ahí, pues la actual pareja de José Eduardo fue cuestionada sobre las palabras de Bárbara. “¿Qué te puedo decir?, algunas personas se creen el centro del universo y pues no”.

Estos comentarios dieron mucho de qué hablar en redes sociales, en incluso llegó a oídos de José Eduardo, quien se refirió al tema con buen humor cuando fue abordado por las cámaras del matutino Despierta América: “¿Yo qué hago?, ¿qué te puedo decir?”, sobre la supuesta rivalidad entre su ex pareja y su actual novia. “Está bien, es para meterle ese sabor. Que le den sabor a las redes”, bromeó y además hizo una precisión respecto a los looks de las dos: “Eso no, según tengo entendido, Bárbara tiene el color naranja y, la otra, rojo, nada que ver”, finalizó.

VER GALERÍA