Emilio Azcárraga, actor de lujo en la serie de ‘El Burro’ Van Rankin

Continuando con un legado que data de varias generaciones, Emilio Azcárraga Jean se ha desempeñado al frente de Grupo Televisa que, como es bien sabido, abarca varias empresas, entre ellas la televisora del mismo nombre. En su papel de CEO, el empresario se ha dejado ver en fiestas y eventos junto a las estrellas de la televisión, siempre muy cercano a ellas. Y aunque anteriormente ya se había dejado ver supervisando en los foros y sets de grabación, nadie se hubiera imaginado que algún día él se integraría a alguna producción, pero finalmente ha sucedido. Se ha dado a conocer que el hombre de negocios participará como invitado especial en 40 y 20, la comedia que protagoniza Jorge El Burro Van Rankin.

Azcárraga se interpretará a sí mismo en el cuarto episodio de la nueva temporada de la serie cómica, el cual se tiene previsto que se estrene el 4 de mayo. Según se precisó en un comunicado, difundido por el productor Gustavo Loza, se tratará de una breve aparición en la que el empresario hablará del Club América, del que es dueño y presidente. “Fue genial tener a Emilio en el programa. Fue un jugador de equipo durante la filmación y no podemos esperar hasta que nuestros espectadores puedan ver el programa”, señaló el también director. “Demuestra que es un gran talento no sólo detrás sino también frente a la cámara”, agregó.

Según detalló TVyNovelas, el episodio en el que Azcárraga ha participado como invitado de lujo, mostrará a Paco, interpretado por El Burro, completamente devastado por la derrota de su equipo favorito, el América. Desconsolado por la derrota del club en la final del campeonato, decide aislarse con sus penas. Sin embargo, en medio de su dolor, recibe la visita de un amigo de la infancia, el cual resulta ser, ni más ni menos que el propio dueño del equipo. Esta aparición será sin duda la mayor sorpresa en la sexta y nueva temporada de 40 y 20, serie desde su lanzamiento en 2016, se ha colocado en el gusto del público. Además mostrará por primera vez como colegas Emilio y a Jorge, pues antes ya se les ha visto juntos en distintos eventos y partidos de futbol, pues tal como lo mostrará la serie, ambos comparten el amor hacia el futbol, específicamente hacia el club azul crema.

Aunque esta participación sin duda será inédita, lo cierto es que no es la primera vez que Azcárraga pisa un set de grabación. Hace casi cuatro años hizo un cameo en la serie de Netflix Club de Cuervos. El empresario también se interpretó a sí mismo durante un encuentro entre el equipo de Cuervos Negros Salvajes de Nuevo Toledo y el América, equipo de su propiedad. En el episodio, Azcárraga le desea suerte a Isabel, personaje interpretado por Mariana Treviño. Años atrás, en 2004, también realizó una breve aparición en un capítulo de la Familia P.Luche donde se interpretó a sí mismo en un sketch como directivo de Peluchevisa y se encontró con Ludovico y Federica P.Luche, interpretados por Eugenio Derbez y Consuelo Duval, respectivamente.

Siempre pendiente de los programas de Televisa

Hace un par de años, el empresario visitó algunas locaciones en las que se grabó el remake de la exitosa telenovela La Usurpadora e incluso estuvo presente mientras se graban algunas escenas. “Hoy tenemos esta oportunidad de contar estas historias clásicas de una manera nueva, es una apuesta importante porque al haber sido los creadores de la telenovela, vemos una oportunidad de contarla de una manera diferente”, dijo en entrevista con Las Estrellas en agosto de 2019 al referirse al proyecto Fábrica de Sueños, cuya misión era recrear algunos de los melodramas más famosos de la televisora.

En aquella ocasión, el CEO de Grupo Televisa manifestó su reconocimiento a todos quienes trabajan delante y detrás de las cámaras para dar vida a las historias que el público puede ver en su televisión. “Respeto el trabajo de todas estas personas que están aquí porque la televisión es algo injusta porque uno prende, apaga o cambia de canal muy fácil y no se ven todas las horas de trabajo que hay desde la escritura del primer capítulo hasta desarrollar una de las últimas escenas como ésta”, agregó. “La verdad es que el tiempo, el talento y las horas de trabajo y el perfeccionismo que tienen todo el grupo que trabaja en Televisa y en este caso en particular, La Usurpadora, es algo que siempre he respetado mucho”, aseguró entonces.

