La exnovia de Raúl Araiza habla de su ruptura amorosa: 'Nos costó mucho trabajo'

Luego de que Raúl El Negro Araiza confirmara el fin de su noviazgo con María Amelia Aguilar, ha sido la psicóloga quien ahora ha tomado la palabra para hablar de este episodio de su vida sentimental, una decisión que según admite fue tomada de común acuerdo, días después de haber celebrado su primer año juntos. Eso sí, la especialista asegura que esta situación se ha dado en medio del enorme cariño y el respeto que se tienen, razón por la cual afirma todavía mantienen comunicación. Entre otras cosas, hizo énfasis en las razones principales por las cuales han preferido seguir por caminos separados, en un instante en el que tanto él como ella, han permanecido enfocados en los asuntos ligados a sus ámbitos profesionales, lo cual les ha demandado tiempo.

Con toda sinceridad, María Amelia despejó las dudas en torno a su ruptura con El Negro, algo que según ha confesado no fue nada sencillo. Sin embargo, ambos actuaron con plena madurez ante las circunstancias por las cuales dieron el siguiente paso. “Fue algo hablado entre los dos. Nos costó mucho trabajo tomar la decisión adecuada. Obviamente llevábamos un tiempo decidiendo, pues era por el bien de la relación, por su bien y por el mío…”, explicó la terapeuta en entrevista con Las Estrellas, haciendo énfasis en un importante punto. “No por falta de amor (se dio la ruptura), ni por falta de ganas, simplemente empezamos a ver ciertas complicaciones en nuestra relación. Yo empecé a tener una carga de trabajo y él de pronto empezó a ver que tenía este rollo de la telenovela…”, dijo.

Pero más allá de todo, María Amelia tiene claro lo que hoy implica este cambio en sus respectivas vidas, dejando ver que incluso podría tratarse de una situación temporal. “No es una ruptura definitiva, es nada más platicar, a ver un distanciamiento, a ver cómo nos sentíamos, esa es la realidad de las cosas. Estábamos un poquito cargados los dos…”, explicó la especialista, dejando ver que ambos han preferido mantenerse a la espera de ver cómo evolucionan las cosas, evitando así algún tipo de tensión. “Ya que pase un rato vemos, porque amor hay como o te puedes imaginar. Ahí sí viene el inmenso amor, la relación tan increíble que hemos tenido y el decir ‘podemos volver’. Eso de que es definitivo, pues no. No es que sea una esperanza, no, pero es decir: ‘Vamos a dejarlo ahí por la santa paz’…”, confesó.

Por supuesto, María Amelia también ha preferido dejar al destino la posibilidad de una reconciliación, pues admite que si esta no se da, sería algo que con mucha madurez ambos asumirían. “No lo sé, lo dejamos en manos de Dios, yo no lo veo definitivo, pero si sí, también está perfecto, nos vamos a ver en el programa. ¿Qué nos juntó?, pues nuestra amistad, ¿qué nos puede juntar o reconciliar?, pues nuestra amistad…”, agregó durante su charla con Las Estrellas.

¿Qué dijo Raúl Araiza?

Fue a finales de marzo cuando Raúl Araiza, confirmó la noticia de su ruptura con María Amelia, despejando cualquier duda para evitar las especulaciones. “Te lo confirmo, no hubo terceras personas ni abusos, el motivo principal por el que ambos tomamos esta decisión fue mi trabajo. Claro que no puedo echarle la culpa a lo que me da de comer, pero esa es la razón…”, dijo en entrevista con TV Notas. “María Amelia me preguntó en qué momento la iba a ver y no supe qué responderle, por eso el rompimiento es definitivo…”, dijo el intérprete, quien reveló que durante su plática lloraron, se abrazaron y se pidieron perdón.

