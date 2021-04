'Estoy viviendo mi duelo', Michelle Renaud sobre como enfrenta su ruptura con Danilo Carrera

Luego de que Michelle Renaud y Danilo Carrera sorprendieran a todos al confirmar el fin de su noviazgo, llamó la atención la madurez con la que ambos afrontaron ante los medios esta situación, dejando en claro que a pesar de su separación, la amistad que los unía antes de ser novios seguiría adelante. Mientras tanto, ambos artistas han continuado por caminos separados, enfrentando su propio proceso de duelo de manera personal y apoyándose en sus seres más cercanos. Algo de lo que recientemente Michelle ha hablado en una entrevista, dónde a corazón abierto ha contado cómo es que ha enfrentado esta nueva etapa de su vida y de las lecciones que ha aprendido de todo esto.

Con la sinceridad que suele caracterizarla, la protagonista de telenovelas como Quererlo Todo reveló cómo es que se encuentra tras su ruptura, revelando que ha sido un proceso del que ha aprendido mucho de ella misma. “Estoy viviendo mi duelo, me permito estar triste cuando lo siento, pero en realidad creo que se trata de trabajar en mí misma, de darme cuenta de mis errores para corregirlos, de hacer ejercicio y leer; entre más tiempo le dedico a mi persona, mejor me siento conmigo, y creo que las cosas avanzan de una manera más positiva”, dijo en entrevista con la revista TVyNovelas.

Y aunque una separación siempre trae consigo un sinfín de sentimientos encontrados, afortunadamente Michelle cuenta con su hijo Marcelo, quien se ha convertido en su principal motor de vida y en quien ha encontrado la fuerza para hacerle frente a esta dura etapa de su vida. “Primero que nada, agradeciendo que tengo un niño de cuatro años que me despierta a besos todos los días y me hace la mujer más afortunada; Marcelo es un boom de felicidad para mí cada día de mi vida, entonces pienso que lo más importante es agradecer por lo que sí tenemos en la vida y no estar anhelando lo que no está cerca”, compartió conmovida.

En esta misma entrevista, la actriz también habló sobre lo que su noviazgo con Danilo le dejó, y más allá de lamentar que su relación con el ecuatoriano haya terminado, valora todo las vivencias y las experiencias que vivió a su lado. “Estoy muy agradecida por el tiempo compartido y las vivencias que nos unieron, no hay nada más que gratitud”, finalizó la hermosa actriz.

¿Hay posibilidades de que retomen su noviazgo?

Si bien, Michelle Renaud y Danilo Carrera han dado lecciones de madurez al enfrentar su rompimiento con toda serenidad y sin ningún tipo de roce entre ellos, todo parece indicar que los actores no tienen planes de retomar su noviazgo en un futuro cercano, a pesar del gran cariño que aún los une. Y es que Michelle ha dejado en claro que debe haber un compromiso claro de parte de los dos para poder seguir como novios. Sin embargo, por el momento se encuentran en canales distintos, por lo que lo mejor fue terminar su noviazgo y retomar su amistad. “Si él regresa dándolo todo con amor, aquí podríamos ver… pero no creo”, expresó la actriz durante un encuentro con la prensa.

Ante la insistencia de los medios, la actriz aseguró que debe haber disposición de ambas partes para poder estar en una relación, pues solo así podría funcionar, por lo que no se cierra a la posibilidad de reintentarlo con Danilo o incluso con otras personas. “No tiene que haber un vestido (de novia) o una decisión de hacer familia, sino un compromiso de querer estar en la relación, y si los dos estamos en esa misma disipación pues se volverá a dar y si no, pues ya se dará con otras personas”, señaló.