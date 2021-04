La respuesta del abogado de Sarita Sosa tras darse a conocer que Anel es la heredera de José José

Luego de que Anel Noreña confirmara ser la heredera universal de los bienes de José José, tras la lectura del testamento del intérprete fallecido en septiembre de 2019, la reacción por parte del abogado de Sara Sosa, -la hija que el cantante tuvo de su matrimonio con Sara Salazar-, fue inmediata, asegurando que dicho documento presentado en la Ciudad de México carece de validez. En una reciente entrevista, el litigante se tomó un tiempo para explicar las razones de sus argumentos, asegurando que la única representante legal que existe del patrimonio del Príncipe de la Canción es Sarita, quien hasta el momento ha preferido no dar ninguna declaración pública al respecto.

Sin más rodeos, el abogado de Sarita expuso su postura, revelando que el lugar en el que aconteció el deceso del cantante ha sido un punto determinante en toda esta situación, restando así validez a lo dicho por Anel frente a los medios de comunicación. “Él murió en Miami, él era residente en Miami, la ley de la Florida aplica y lo que pase en México es completamente irrelevante en materia legal. Lo único que importa es lo que la Corte de la Florida hace, y la Corte de la Florida tiene una ley clara de quién tiene el derecho de ser el representante legal, y es su hija Sarita…”, afirmó el experto legal en entrevista con el programa televisivo Suelta la Sopa.

Ante las afirmaciones de que Anel Noreña es la heredera universal de José José, el abogado fue puntual al desacreditar este nombramiento. Del mismo modo, instó a que los familiares del cantante en México presenten el testamento que se ha dicho tienen en su poder. “Cualquiera puede decir lo que sea, eso no es verdadero, no es preciso. Es un hecho que no es la ley, porque él murió en Florida como residente de la Florida la ley de la Florida aplica, no la de México. Si ellos lo tienen (el testamento) vamos a verlo, porque lo tienen que presentar en la Florida. No creemos que sea válido, no creemos que exista, no lo creo. Además en la Florida, una vez ella pasa a ser la exesposa, el testamento no es válido…”, reiteró.

Ante las dudas que pudieran surgir, el abogado de Sarita aprovechó las cámaras para mostrar las pruebas que según él acreditan a su cliente como representante legal de José José, echando por tierra todo lo dicho por Anel y su familia. “No estoy al tanto de un testamento, déjame mostrarte un documento, aquí lo tienes, este es un poder legal que nombra a su hija como representante legal y este es el certificado de defunción, puedes ver que se registró en el estado de la Florida, lo que significa que la ley de la Florida aplica…”. Entre otras cosas, el litigante tocó el tema de las regalías del intérprete, asegurando que se trata de un asunto del que permanecen muy pendientes. “No creo que haya mucho (dinero en regalías), debería de haber pero no creo que haya mucho, pero hay que realizar un reclamo para colectar esas regalías, nosotros estamos en el proceso de hacerlo…”.

Las palabras de Anel al ser nombrada heredera universal

Para Anel Noreña, quien fue esposa de José José por varios años, y con quien procreó a dos hijos, Marysol y José Joel, el hecho de haber sido nombrada heredera universal ha sido un acontecimiento que la ha llenado de orgullo, por lo que no dudó en expresarlo a través de algunos mensajes en redes sociales. “Hoy, legal y jurídicamente, se dictaminó tu palabra y tu voluntad. Soy tu heredera universal de un legado que construimos juntos. Qué dicha, qué alegría, qué gozo. Gracias, gracias y más gracias, Pepe, porqué desde el cielo pusiste a tu familia ante todo y todos los demás”, compartió. Entre otras cosas, y durante una visita al programa matutino Hoy, la también actriz reveló qué implica para ella haber heredado el patrimonio de El Príncipe de la Canción, específicamente de todo lo que se hará cargo a partir de este momento. “La marca, el nombre, toda la discografía, las plataformas, bueno… los discos son me imagino las regalías…”, aseguró.

