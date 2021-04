La nostálgica foto de Lucerito y Mijares que enterneció a Lucero y a su novio Michel Kuri

Por un tiempo, Lucero y Mijares procuraron cuidar en lo posible la privacidad de sus hijos, José Manuel y Lucerito, por lo que era muy extraño verlos en redes sociales y mucho más que estuvieran frente a los medios de comunicación. Sin embargo, ahora son ya todos unos jovencitos y, en el caso de la menor, se ha animado a hacer colaboraciones musicales con sus papás, presencia mediática ha sido cada vez mayor. De este modo, la joven decidió abrir por fin su propia cuenta de Instagram, algo que sus fans y los de su mamá llevaban tiempo pidiéndole. En su más reciente publicación, Lucerito ha enternecido a muchos, incluyendo a su mamá y hasta su novio, Michel Kuri, pues han reaccionado a la nostálgica foto que ella ha compartido.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Hace unos días, Lucerito Mijares abrió el baúl de los recuerdos para compartir una bella postal del pasado protagonizada por ella y su famoso papá. “¡#Tbt con Err Manolo! (sic) Te amo papi”, escribió la jovencita en su Instagram al publicar una linda foto de cuando era apenas una bebé. En la imagen se ve al intérprete mirando amorosamente a su nena mientras la carga entre sus brazos, y ella, viéndolo también fijamente mientras lucía de lo más linda con un vestido color rosa. Más allá del hermoso atardecer como telón de fondo, las palmeras a su alrededor permitieron suponer que probablemente aquella fotografía fue tomada durante unas vacaciones familiares a la playa.

VER GALERÍA

Esta publicación no pasó desapercibida entre los seguidores de la joven, pues de inmediato reaccionaron con cariñosos mensajes, pero entre los comentarios destacó el de Lucero, quien no dudó en expresar su sentir al ver tan nostálgica imagen. “¡Errrr fotón! ¡Qué lindura, me encantó!”, escribió, usando una palabra parecida a la escrita por su hija, dejando ver que podría tratarse de una referencia familiar. Otra de las reacciones que llamó la atención fue la de Michel Kuri, novio de la cantante, pues el empresario también le dio like, dejando ver que es uno de los casi 100 mil seguidores que tiene ya Lucerito. Apenas a finales del mes pasado, Lucerito Mijares había compartido otra linda postal del pasado, esa vez junto a su mamá. “Un precioso momento con @luceromexico. Te amo mami (no se pierdan la galleta oreo en la boca)”, escribió junto a la imagen, haciendo énfasis en su simpático detalle.

VER GALERÍA

Lucero y Mijares, los ex mejor avenidos

No es secreto para nadie que estos exitosos cantantes mantienen una sincera amistad, en parte por el papel de padres que comparten, pero también por el cariño que se guardan tras tantos años juntos. Como en este caso con la foto que compartió Lucerito, no es para nada raro ver que su mamá comente publicaciones de él y viceversa. “Siempre hubo un respeto espectacular. Hasta la fecha nos seguimos tratando con el mismo cariño, hablando con el mismo cariño”, contó Mijares a finales del año pasado en entrevista con Yordi Rosado. En aquella ocasión, el intérprete reveló además su opinión ante la actual relación que mantiene su esposa y descartó que le haya resultado doloroso el hecho de verla rehacer su vida. “Fíjate que no, porque cuando quieres a alguien y sabes que es feliz te sientes bien. Cuando empieza ese dolor es porque estás pensando primero en ti”, expresó el cantante, y aseguró que este sentimiento es recíproco con Lucero. “Yo creo que es lo mismo, creo que siente lo mismo. Ella me quisiera ver feliz, me quisiera ver contento, me quisiera ver como a mí me gusta verla así…”, comentó.

Michel Kuri un hombre seguro y nada celoso

Ante la buena relación que mantienen Lucero y Mijares, muchos podrían pensar que el actual novio de ella sintiera celos, sin embargo, esta idea no podría estar más alejada de la realidad. Así lo señaló la cantante hace tiempo al hablar de la posibilidad de unir su voz con la de su ex marido y aseguró que su amistad con Mijares nunca ha sido un tema de discusión con Michel Kuri: “Él no es celoso, yo creo que él me admira mucho, me apoya mucho comparte mucho las cosas buenas que me pasan, disfruta de mis éxitos, me aplaude siempre y realmente no se involucra o sea no se mete, no dice ‘no hagas esto, no hagas lo otro’”, reveló la intérprete en noviembre de 2019 en declaraciones retomada por el programa De Primera Mano. “Es un hombre muy inteligente, muy seguro”, aseguró.

VER GALERÍA