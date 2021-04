Regé-Jean Page explica el por qué de su salida de Bridgerton

Sin duda alguna, Regé-Jean Page se había convertido en uno de los actores favoritos de Bridgerton. Y es que además de su evidente galanura, la interpretación que hizo del duque de Hastings fue magnífica y la química que tenía con su coprotagonista, Phoebe Dynevor fue tal, que incluso sus fans soñaban con que los actores pudieran formar una pareja en la vida real. Sin embargo, tras la confirmación de la segunda temporada y a punto de arrancar grabaciones, se ha hecho saber que Page no volverá a la serie en esta nueva entrega, una noticia que fue confirmada por la mismísima Lady Whistledown a través de redes sociales, y que sin duda entristeció a todos los fans de la serie. Para consuelo de todos ellos, Regé-Jean se ha pronunciado al respecto y ha explicado la razón por la que no será parte de las siguientes entregas de la trama, dejando en claro que desde el momento en el que le ofrecieron el papel ya estaba contemplado que solo sería parte de la primera temporada.

Fue durante una reciente entrevista con la revista Variety que el intérprete explicó las razones del por qué de su salida de Bridgerton, dejando en claro que esta fue una decisión que estaba tomada desde que se inició la grabación de la primera temporada, teniendo en mente en que cada temporada se irá centrando en la vida amorosa de todos los hermanos Bridgerton. ‘‘Es el arco de una temporada. Hay un principio, una mitad y un final. ‘Danos un año’, es lo que me comentaron los productores de la ficción”, comentó el guapo intérprete, citando al staff de Shondaland, la casa productora a cargo de esta fastuosa producción.

El actor reveló que el hecho de que su personaje solo estuviera pensado para una sola temporada fue lo que le animó a aceptar esta oferta de trabajo. “Pensé que sería interesante porque, entonces, se siente como una serie limitada. Llegué, contribuí y la familia Bridgerton siguió con su vida. Creo que es esencial la antología para la idea del proyecto. Cada libro está dedicado a la historia de amor de un hermano. Una de las cosas que la hace diferente es que la audiencia sabe que el arco se completa’’, señaló.

Por fortuna -y aunque es triste saber que el intérprete no volverá a Bridgerton-, hay mucho Regé-Jean Page para rato, pues el actor tiene dos películas por estrenar, por lo que no tardará en aparecer en nuestras pantallas. Una de ellas es The Gray Man, en la que compartirá créditos con Ryan Gosling y Chris Evans y que será lanzada próximamente a través de Netflix. Además de que también protagonizará la próxima adaptación cinematográfica de Dungeons & Dragons. Si bien, el personaje que interpretó en Bridgerton no aparecerá a cuadro, durante la trama ser seguirá haciendo referencia a él.

El mensaje de Lady Whistledown que entristeció a todos

Sin duda alguna, la noticia de que Regé-Jean Page y su personaje del duque de Hastings no volvería a la serie puso muy triste a todos. Y aunque en un principio todos creyeron que se trataba de una broma tardía del April Fool’s Day, sería el personaje de Lady Whistledown quien a través de las redes sociales de Netflix confirmaría la triste noticia. "Estimados lectores, mientras todos los ojos se vuelven hacia la búsqueda de Lord Anthony Bridgerton para encontrar una vizcondesa, nos despedimos de Regé-Jean Page, quien interpretó triunfalmente al duque de Hastings. Extrañaremos la presencia de Simon en la pantalla, pero siempre será parte de la familia Bridgerton. Daphne seguirá siendo una esposa y hermana devota, ayudando a su hermano a navegar en la siguiente temporada social y lo que tiene para ofrecer: más intriga y romance de lo que mis lectores pueden soportar. Atentamente, Lady Whistledown", se lee en el comunicado.

