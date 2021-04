Tras su primer viaje sin su esposo, Gaby Crassus: 'Hoy toca regresar a nuestra nueva realidad'

Luego de la lamentable partida de Rodrigo Mejía, su viuda, Gaby Crassus, ha encontrado consuelo en sus hijos y sus seres queridos, a la par de honrar la memoria de quien fuera su esposo por varios años. Precisamente, la conductora de televisión ha recurrido a sus redes sociales para hablar a corazón abierto del profundo sentimiento que la invade, así como de la fortaleza con la que ha logrado ponerse de pie para salir adelante, según lo dejó ver semanas atrás, al compartir detalles del primer viaje que realizó en compañía de sus pequeños desde el fallecimiento del actor. Ahora, de vuelta en casa tras pasar un mes en Florida, la presentadora ha revelado cómo se encuentra, preparada para vivir esta nueva etapa en la que sin duda todo será distinto.

Gaby se sinceró con todos sus seguidores en Instagram, revelando una imagen en la que aparece junto a sus pequeños posando frente a un camino arbolado, al mismo tiempo en que regala una sonrisa a la cámara. Tal postal despertó en ella la inspiración, que aprovechó para reiterar lo mucho que ha echado de menos a Rodrigo, quien perdió la batalla contra el Covid-19, esto hace casi dos meses. “Después de pasar un mes rodeados y consentidos a más no poder por el amor de nuestra familia, hoy toca regresar los tres juntos a nuestra nueva realidad…”, escribió en las primeras líneas de su conmovedora publicación.

Lo cierto es que, ante esta circunstancia, Gaby se ha mostrado enteramente optimista, dispuesta a continuar dando pasos firmes, algo que dejó muy claro en la continuación de su mensaje, manteniendo la esperanza de que todo marchará por buen camino, pues su mayor prioridad es brindar soporte y armonía a sus hijos. “Una nueva vida que será también hermosa, de eso pueden estar seguros vikingos, porque haré hasta lo imposible para que así sea…”, dijo, para luego honrar la memoria de quien fuera su esposo. “Y tú, mi Ro, siempre vivirás en nuestros corazones”, finalizó la presentadora, convencida de que un ángel la cuida y protege desde el cielo.

A lo largo de estos días, Gaby disfrutó junto a sus hijos de un gratificante paseo por Florida, en donde ella y los suyos han pasado la celebración de las Pascuas. Por si fuera poco, también visitaron Disney World, algo que le provocó sentimientos encontrados, tal cual lo dejó ver en otra de sus publicaciones. “Jamás pensé estar en un Disney sin sus shows con fuegos artificiales. Pero sobre todo, jamás pensé traer a los niños a Disney sin ti. Incluso me traje tu mochila la que siempre cargabas cuando veníamos para que yo no cargara nada, y en cuanto los vikingos la vieron gritaron: ‘La mochila de papi’ y la abrazaron. Yo sé que siempre estás presente pero me cuesta mucho no tenerte físicamente con nosotros…”, dijo.

El entrañable recuerdo de Gaby y Rodrigo

Apenas el pasado 12 de marzo, Gaby Crassus hizo un viaje al baúl de los recuerdos para honrar a su esposo al cumplir un mes de haber fallecido, mostrando la última fotografía que se tomó con él, y en la que por supuesto también aparecen sus pequeños. Para enaltecer este detalle, escribió un profundo mensaje, en el que habló de las emociones que trajo consigo encontrarse con esta postal que atesorará para toda la vida. “Esta es la última foto que nos tomamos los 4, fue el 7 de enero y te confieso que aunque me dolió mucho verla. También me hizo pensar en lo afortunada que fui al cruzarme contigo en este camino llamado vida, aunque haya sido poco tiempo...”, compartió.

