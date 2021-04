Eiza González pone un alto a los rumores de un nuevo amor

En los últimos meses, el nombre de Eiza González ha acaparado titulares en todo el mundo. Y es que la actriz continúa cosechando éxitos por todos lados y en todos los ámbitos, desde participaciones estelares en las películas del momento, hasta encabezar campañas con importantes casas de modas. Además, su vida sentimental ha estado también en el centro de atención, sobre todo ahora que ha sido vista en compañía del modelo Dusty Lachowicz, con quien ha sido relacionada últimamente. Sin embargo, hace unos días, la actriz fue captada en compañía de un misterioso galán a la salida de una heladería de Los Ángeles, una situación que propició que se comenzara a especular sobre su vida romántica y sobre la posibilidad de un nuevo romance. Por supuesto, los rumores han llegado a oídos de la actriz, quien tan transparente como suele ser, ha decidido poner un alto a las especulaciones y se ha pronunciado al respecto.

Las fotos en cuestión fueron publicadas por el sitio Just Jared, y en ellas se puede ver a la estrella de Godzilla vs. Kong en compañía de un guapo joven, mientras comen un helado. Sin embargo, ha llamado la atención que en una de las fotografías se puede observar a la artista compartir con su acompañante de lo que ella comía. De inmediato, las imágenes se hicieron virales y las alarmas entre sus fans se encendieron y las especulaciones no se hicieron esperar, pues todos querían saber la identidad del misterioso galán con el que había sido visto Eiza.

Para evitar que se siguieran esparciendo rumores por la red y que los medios de comunicación comenzaran a difundir informaciones imprecisas, la también cantante se pronunció en redes sociales, donde dio respuesta a un medio que había retomado la información sobre su supuesto nuevo romance, revelando la identidad de su acompañante y dejando en claro el tipo de relación que sostiene con él. “Es el novio de mi mejor amiga, la cual estaba parada al lado de él y cortaron de la foto. (A ella) también le di de probar de mi helado. Fin de su historia”, expresó de forma contundente la intérprete, quien siempre ha estado dispuesta a aclarar cualquier situación relacionada con su vida privada.

¿Problemas para tener citas en plena pandemia?

Aunque Eiza González es una de las mexicanas más reconocidas en el extranjero, la actriz confesó que debido a la pandemia, tuvo algunos problemas para poder verse con el chico que le gustaba, y es que además de las restricciones sociales que se han impuesto en todo el mundo debido a la pandemia, la actriz también tuvo que sortear la negativa de su madre, quien vivió con ella una larga temporada. “Ella vino con un equipaje de mano para el estreno y finalmente se quedó durante siete meses por la pandemia, fue una locura, vivir con tu madre nuevamente a los 30 no es lo mejor”, confesó con buen humor durante una entrevista con Jimmy Kimmel. “Bueno, la cosa es realmente divertida porque eventualmente pasas de vivir con tu madre a los 15 y ahora a los 30 años, y los roles cambiaron, lo que es realmente divertido, porque ahora ella vivía en mi casa”, contó la estrella de cine, quien desde hace años vive en Los Ángeles.

Sin embargo, pese a este cambio de papeles, las cosas no fueron sencillas a la hora de salir, aún con todas las medidas precautorias. “Imagina siete meses de cuarentena, estás como, ‘estoy tratando de vivir una vida normal’, y salir en citas era difícil, tuve que escabullirme de mi casa, mi propia casa, para ver a alguien que me gustaba”, relató. Ante esta situación el anfitrión preguntó si salía de su casa a escondidas porque su mamá no quería que saliera. “Porque ella estaba como, '¿con quién vas?, ¿están cuidándose del Covid?' Todas estas nuevas preguntas y yo estaba como 'sí, mamá, puedo hacer lo que quiera esta es mi casa’”, relató en tono de broma.

