Un nuevo round de Piers vs. Meghan, el conductor afirma: ‘Se trata de libertad de expresión’ El británico dio una entrevista en Estados Unidos tras su polémica salida de su show al decir que no le creía a la Duquesa

A un mes de que se transmitiera la entrevista de Meghan Markle y el Príncipe Harry con Oprah, los comentarios que ahí se hicieron siguen dando de qué hablar. Desde aquella discusión por la verdadera fecha de la boda de los Sussex -que ya se confirmó fue la que vio el mundo y no tres días antes como se dijo en la charla de CBS- hasta la información que se dio a conocer días después en la que se apuntaba que el Príncipe ya había estado en contacto con su hermano y su padre. En medio de esta situación, un inesperado protagonista surgió con los comentarios de Piers Morgan -eterno némesis de Meghan- quien dijo en Good Morning Britain que no había creído lo que había dicho la Duquesa. Este comentario le costaría su trabajo, pero no solamente a él, sino también a Sharon Osbourne que salió en su defensa. Cuando se pensaba que se había visto todo de esta situación, el periodista británico ha tomado la palabra en su primera entrevista en Estados Unidos sobre el tema.

En una polémica conversación con Tucker Carlson para Fox News, Piers ha sido reiterativo con sus palabras, las cuales no solamente le causaron una queja directa interpuesta por Meghan a ITV, sino que rompió el récord de número de denuncias de televidentes: “Aquí estamos un mes después y francamente, he tenido mucho tiempo para pensar sobre esto, todavía no creo nada de lo que dijeron. Diecisiete de las declaraciones dadas por el par han sido probadas, ya sea, completamente falsas o masivamente exageradas o improbables. No entiendo por qué tengo que creer a gente que no está diciendo la verdad”. Desafiante ante la reacción que sus palabras han causado, el periodista utilizó la entrevista para hacer énfasis en su punto.

Las amenazas por redes sociales y críticas directas no se hicieron esperar desde que hiciera aquellos comentarios. Sobre la reacción del público, principalmente en Estados Unidos en esta nueva tendencia de cancelación, dijo: “Debería tener permitido decir ‘No te creo’…Se trata de la libertad de expresión”.

Piers Morgan, un conocido presentador británico, dimite tras las críticas recibidas por sus comentarios sobre Meghan Markle

A la defensa de Sharon Osbourne

Después de que contrariado, Piers abandonara el set de Good Morning Britain cuando un co-conductor lo cuestionó por sus comentarios sobre la entrevista, y esto derivara en el final de su participación para el emisión, el británico contó con total apoyo de su amiga, Sharon Osbourne. Tras haber trabajado juntos por varios años, Sharon no dudó en tomar su cuenta de Twitter para mostrar su apoyo a Piers, algo por lo que sería fuertemente cuestionada en su propio programa, The Talk, del cual sería despedida por haber mostrado esta postura.

Sobre esto, Morgan tampoco quiso quedarse callado durante esta nueva entrevista: “Me siento muy enojado por eso y muy ofendido sobre eso. Y he visto a mis amigos, como Sharon Osbourne, ser despedidos de sus trabajos por defenderme, porque aparentemente están defendiendo a un ‘racista’”. El periodista ya había hablado sobre este tema en su columna para el Dailymail en la que fue narrando cómo fue viviendo los días tras el huracán de reacciones.

En Fox News, Piers atribuyó parte de la responsabilidad de lo que está pasando a los dueños de los grandes medios: “Si yo estuviera a cargo (de ITV) hubiera dicho: ‘Piers está aquí para expresar sus opiniones. ¿Por qué creen que ahora tenemos el programa de más audiencia en televisión? Porque todo el mundo está sintonizándonos por su opinión sobre la gran entrevista”.

