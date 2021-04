José Ron se convierte en un Backstreet Boy y sorprende con sus pasos de baile

En más de una ocasión, José Ron ha demostrado ser un artista multitalentos. Además de sus excelentes actuaciones en las telenovelas que ha protagonizado, el actor tiene un lado musical muy desarrollado e incluso tiene su propia banda en donde él toca la batería. Sin embargo, en su pasado artístico existe también una faceta de la que Ron se siente muy orgulloso: la de imitador. Y es que antes de convertirse en el galán de telenovelas que es hoy, el intérprete se dedicaba a imitar a los Backstreet Boys, la famosa boy band noventera de la que además es un gran fan. Y por si quedaban dudas sobre su talento como imitador, el actor recientemente ha dado cátedra de sus talentos, dejando en claro que además de la imitación, también es un excelente bailarín. A través de sus redes sociales, José compartió una serie de videos en los que se dejó ver bailando Everybody, uno de los más grandes éxitos de los Backstreet Boys, siguiendo a la perfección la coreografía de la banda, recordando así sus inicios en los escenarios, los cuales ha dicho, fueron en su natal Guadalajara. “Cuando lo platico no me creen o les da risa, pero yo antes en Gudalajara era un Backstreet boy, imitaba a los Backstreet Boys, y me gustan mucho como banda… y yo era Nick”, confesó entre risas durante una reciente entrevista con Las Estrellas. Da play al video y mira a José Ron convertirse en un integrante más de esta legendaria agrupación.

Loading the player...