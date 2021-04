Anette Cuburu revela cómo Magda Rodríguez fue quien la ayudó a superar el veto en la televisión

Sin duda alguna, Anette Cuburu se ha convertido en una de las conductoras más reconocidas de la televisión mexicana y actualmente se encuentra al frente del programa Venga la Alegría, uno de los matutinos más exitosos del país. Sin embargo, antes de este gran momento en su carrera, la presentadora tuvo que enfrentar una etapa muy dura en cuanto a lo profesional, pues le fueron negadas un sinfín de oportunidades y se le cerraron las puertas de varias televisoras, algo que se dio luego de su divorcio con Alejandro Benítez, y en un momento personal muy vulnerable. Afortunadamente, Anette no se encontraba sola y siempre contó con el apoyo de una de sus más grandes amigas: la fallecida Magda Rodríguez, quien además de haberle dado una de sus primeras grandes oportunidades al inicio de su carrera, también la ayudó a superar el veto que le había impedido trabajar en la conducción por muchos años.

Fue durante la charla que sostuvo con la periodista Mara Patricia Castañeda, que Anette abrió su corazón para hablar de una de las etapas más difíciles de su vida y de la forma en la que Maga la ayudó a retomar su carrera y cumplir uno de sus más grandes sueños. “Tuve un divorcio muy desafortunado, desgraciadamente no como yo hubiera querido, entonces se me cerraron muchas puertas y ordenaron cerrarme muchas puertas también”, comentó Cuburu luego de que fuera cuestionada sobre el veto que se le impuso en varias televisoras tras su separación. “No lo voy a poder entender nunca. Pasó hace tanto tiempo, casi 10 años, para mí ya es historia, y la verdad es que lo he guardado en un baúl muy enterrado, porque pues duele mucho, yo creo que va a doler toda la vida. Entonces como que trato de no acordarme. Yo creo que si no vas a servir, pues no estorbes en la vida, en general”, comentó conmovida.

Y aunque confiesa que durante esa etapa muchas personas a las que consideraba sus amigos le dieron la espalda, también hubo otras que le tendieron la mano y la ayudaron a superar esta etapa. Fue el caso de Magda Rodríguez, quien buscó la forma de regresar a su amiga a la televisión abierta, pues durante el tiempo que duró su veto Anette estuvo conduciendo algunos programas en tele de paga. “Se me ocurre hablarle a Magada… yo vi que ya no vivía en Miami, que había regresado a Azteca, pues yo ya había hablado a Azteca y todo, pero nadie me tomaba la llamada en ningún lado y le digo: ‘Magda, te pido por favor que me ayudes, es una llamada de emergencia, de S.O.S. porque esta pasando, tal, tal, tal y tal’. Lo peor de todo es que nadie me creía, entonces yo decía ‘entonces vengan a mi casa y vean el refri’, o sea tienen que creerme que la estamos pasando mal, o sea ayúdenme”, recordó la presentadora.

En aquel entonces, Anette estaba buscando la forma de trasladarse a Miami para poder entrevistarse con la productora Sandra Smester, que entonces trabajaba con Univision, y pedirle y y una oportunidad laboral, pues además era alguien a la que Anette admiraba mucho. Para fortuna de la conductora, Magda resultó ser muy buena amiga de Sandra y además coincidió que la productora recién había llegado a México para integrarse al equipo de TV Azteca. “De repente veo que (Sandra) está con Magda, y dije, no puedo creerlo, o sea como es Dios, que te trae (a la gente). Yo no tenía la posibilidad ya de salir del país por tener a los niños, entonces Dios me trae a Sandra Smester a México para poder trabajar con ella. Pero yo dije: ‘yo no sé si ella también me vaya a correr’. Entonces me dijo Magda, yo te la voy a presentar y vas a ver que ella nunca te va a soltar de la mano, ella es promujer, a ella le va a encantar tu trabajo, tu talento…”, señaló.

Su gran regreso a TV Azteca

Anette Cuburu reveló que tras el doloroso proceso de divorcio que enfrentó y la falta de oportunidades laborales, así como la precaria situación económica que enfrentó, pudo volver a la televisora que la lanzó a la fama y retomar la sólida carrera que ya había construido varias décadas atrás. “Me cambió la vida y se lo voy a agradecer a Sandra siempre, y ella lo sabe porque se lo digo, que me dijo: ‘yo no te voy a soltar, tu no te preocupes porque a mi tu trabajo es lo que me ha enamorado de ti. A mi me vale de dónde vengas, a mi me gusta tu trabajo, y tu has respondido… entonces, bienvenida”, recordó emocionada.

“Y yo dije: ‘qué alivio, nadie va a venir mañana y me va a decir: ya habló fulanito de tal para que te corramos’, entonces me dio una paz y ahí fue donde volví a vivir y a respirar y a dormir las noches completas. Y ahí comienza mi nueva etapa en TV Azteca que yo ya llevaba casi 20 años en la etapa pasada, y ahora llevo cuatro desde que regresé y no he parado de trabajar”, agregó.