El hijo de Joe Biden habla de la relación que tuvo con la viuda de su hermano

La vida del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha tenido más de un capítulo desgarrador. Tras el fallecimiento de su primera esposa y su hija en un terrible accidente automovilístico en el que sus dos hijos resultaron lesionados, nadie imaginaría que algunas décadas después enfrentaría otra irreparable pérdida, la muerte de su hijo Beau. El veterano de guerra era sin lugar a dudas, el orgullo total de Joe, por lo que no fue raro que un día antes de su investidura, entre lágrimas, confesara que quien debió llegar a la presidencia era Beau, pero el cáncer de cerebro le arrebató la vida demasiado pronto. El duro golpe de la pérdida del primogénito Biden afectaría a toda la familia, y pronto los titulares se verían inundados con un giro que nadie esperaba, su viuda comenzaba una relación con Hunter, el hermano del entonces fiscal de distrito.

A la distancia, en un ejercicio de autoreflexión por demás revelador, en el que tocó todas las polémicas que se ha visto envuelto y que sin duda se intensificaron en la campaña presidencial de su padre, Hunter ha explicado cómo vivió ese momento de su vida. Al recordar este y otros episodios de su vida en su nueva memoria, Beautiful Things, el hijo del mandatario explicó en una entrevista con Sunday Morning de la CBS: “Pienso que la gente estaba muy confundida con ello. Y lo entiendo. En verdad lo entiendo. Para mí, no es algo que sea difícil de explicar. Porque vino de una abrumadora pena que los dos compartíamos. Y estábamos juntos, e intentando hacer lo correcto. Y la pena se convirtió en esperanza de un amor que tal vez podría reemplazar lo que habíamos perdido”, explicó de la relación que en su momento tuvo con su excuñada Hallie.

Hunter de separó de su primera esposa y madre de sus hijas mayores, Kathleen, cinco meses después del fallecimiento de Beau en el 2015, y la relación con la viuda de su hermano se hizo pública dos años después, pero se separaron en el 2019, año en el que él contrajo matrimonio con Melissa Cohen, con quien tuvo un bebé, a quien nombró en memoria de su hermano, en el 2020.

El apoyo público de su padre

En un fragmento del libro que fue publicado por Fox News, se lee la petición que en su momento hizo al ahora mandatario, cuando Hunter solicitó a su padre apoyar públicamente su relación con Hallie: “’Papá’ le dije, ‘si la gente se entera, pero piensan que tú no apruebas esto, hace que parezca que está mal. Los niños deben saber que no tiene nada de malo y la persona que les puede decir esto eres tú’”, escribió. Tanto en la entrevista como en el libro, Hunter hace hincapié en la cercana relación que el mandatario tiene, no solamente con sus hijos, sino con cada uno de sus nietos, por lo que no ha sido extraño que le pidiera esto.

Públicamente, Biden lanzó un comunicado en aquel momento: “Somos afortunados de que Hunter y Hallie se hayan encontrado mientras reconstruyen sus vidas después de tal tristeza. Tienen total y completo apoyo de Jill y mío y estamos felices por ellos”.

En un fragmento del libro, Hunter dice de su relación con la viuda de su hermano: “Estaba desesperadamente tratando de aferrarme a una parte de mi hermano y pienso que Hallie estaba haciendo lo mismo. Si no nos entregábamos por completo, nos preocupaba que la relación fuera percibida como una aventura pasajera. Así que intentamos hacer funcionar algo que, a la distancia, nunca estuvo destinado a ser”.

