Desde el hospital, el hijo del novio de Lucero se muestra optimista en su recuperación: 'Vamos con todo'

Cercano siempre a sus seguidores, quienes siguen de cerca sus aventuras, Micho Kuri dio a conocer la semana pasada que había sufrido un accidente mientras practicaba paracaidismo, aunque no reveló muchos detalles sobre el percance. Sin embargo, sí quiso tomarse el tiempo para para agradecer las palabras de apoyo de sus amigos, dejando ver una actitud positiva ante su recuperación. Este valiente joven, quien es el mayor de los hijos varones del empresario Michel Kuri -novio de Lucero-, ha recibido hoy una visita muy especial en el hospital, lo cual lo ha motivado no sólo a compartir momento, sino también un mensaje lleno optimismo.

Tras su accidente, Micho ha seguido muy activo en su cuenta de Instagram y ha retomado en sus Stories algunas de las publicaciones que sus amigos le han dedicado para alentarlo en su recuperación, entre ellas la de Santiago Miranda, inseparable amigo de Alejandro Peña Pretelini. Pero también ha querido mostrar que tras lo ocurrido, se encuentra de muy buenos ánimos, y la especial visita de Ana Paula, su hermana mayor, ha sido el mejor motivo para compartir una foto. "Y pues nos fuimos... Amigos, vamos con todo, los amo a todos y solajados", escribió al publicar una selfie en la que se le ve recostado en una cama de hospital, con algunos cables de monitoreo médico, pero sonriendo y apretando el puño en señal de fuerza, y muy cerca de él, su hermana esbozando también una sonrisa.

Poco después, Micho retomó la publicación de Ana Paula, otra selfie de los dos con diferente perspectiva, la cual no sólo dejó ver algunos de los vendajes que le fueron colocados, sino también el simpático cojín de Pickle Rick junto a él, probablemente un obsequio de ella o de algún amigo. "Es un hermoso día para estar vivo", escribió la joven junto a la imagen. Poco antes, el joven había compartido una postal junto a su hermana, dedicándole unas lindas palabras: "Agradecido por mi compañera de vida, eres mi cielo", escribió junto a la fotografía, en la que se ve a ambos usando atuendos propios del paracaidismo. "No le puedo pedir más a la vida", comentó ella abajo de la publicación. "Te amo con todo mi corazón", agregó.

Hace unos días Micho escribió un sincero post para agradecer agradecer los mensajes de sus amigos y seguidores, revelando a grandes rasgos lo ocurrido. "Quería tomarme un minuto para agradecer a todos y cada uno de ustedes que se han tomado un minuto para escribirme. Los amo a todos y todos ustedes me han ayudado mucho más de lo que pueden imaginar", escribió el joven al inicio de su post. "Para aquellos de ustedes que aún no lo saben, tuve un accidente de paracaidismo que no va a ser fácil de superar, pero como una vez escuché, todo pasa, lo bueno, lo malo y todo, y esto también pasará", continuó, dejando ver una actitud optimista. "Espero ver a mi familia del cielo y a todas las personas que me rodean antes de lo que pueda imaginar", señaló. "Gracias por las vibras, los deseos y todo lo que viene del corazón. Los amo a todos locamente", finalizó.

Lucero, la más orgullosa de la valentía de su novio Michel Kuri

Su padre no ha reaccionado públicamente a lo sucedido

Aunque hasta ahora Michel Kuri no se ha referido públicamente al accidente de su hijo, lo más seguro es que esté junto a él apoyándolo, tal como ahora lo ha hecho Ana Paula, su hija mayor. Pese a que el empresaro no es muy activo en redes sociales, suele reaccionar a las publicaciones de su hijo, incluidas aquellas en las que muestra sus hazañas conquistando los los cielos. Apenas hace unas semanas, Micho había compartido una espectacular toma aérea al saltar en paracaídas en Oceanside, California, la cual tuvo por supuesto el like de su papá.

Parece ser que Micho ha transmitido su amor por los cielos a su familia, pues hace poco más de dos años, su papá sorpendió a más de uno al saltar él mismo en paracaídas, hazaña que compartió en su propio Instagram, detallando que lo hizo en Cuautla, Morelos. Entre los comentarios que recibió, destacó justamente el de su guapa novia. “¡Qué foto más increíble!”, escribió Lucero en un comentario. “Qué valor y siempre sonriendo maravillosamente”, agregó después.

