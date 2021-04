Anette Cuburu se sincera y habla de cómo fue trabajar en 'Hoy'

Sin duda alguna Anette Cuburu es una de las presentadoras de programas matutinos más reconocidas de México, quien a lo largo de los años se ha convertido en una de las personalidades más queridas de la televisión. Y aunque su carrera la ha desarrollado principalmente en TV Azteca, su carisma y profesionalismo la ha llevado a estar también en Televisa, específicamente en el programa Hoy, donde tuvo la oportunidad de compartir cámaras con Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Precisamente sobre esta experiencia profesional fue que Anette ha hecho referencia en una reciente entrevista, en la que habló con total apertura sobre cómo vivió esta importante etapa de su carrera.

Fue durante una charla que Anette Cuburu sostuvo con la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal de Youtube, que la presentadora de Venga la Alegría recordó su paso por el matutino de Televisa, una oportunidad que llegó a ella justo en el momento adecuado, pues acababa de terminar su contrato con TV Azteca y andaba en búsqueda de una nueva oportunidad laboral. Fue entonces que le llegó la invitación del productor Roberto Romagnoli, quien estaba al frente de Hoy en aquel entones. Y aunque recuerda esta etapa de su vida con mucho cariño, también admite que no fue lo que ella esperaba. “Estar en donde todo el mundo quiere estar, que es en el matutino del Canal de las estrellas, lo viví y qué padre que lo viví, pero no era como yo pensaba, no era el sueño que yo creía”, compartió la conductora.

Sobre su relación con las conductoras del programa, Anette reveló que logró hacer una amistad con Galilea Montijo, con quien desde el inicio hizo click. “Galilea Montijo es una persona que voy a adorar toda mi vida, que tiene un corazón enorme y que hizo por mí cosas preciosas que nunca voy a olvidar, que me enseñó mucho y que me hizo crecer”, expresó conmovida. “Yo fui muy pegada a Gali, ahora no la veo tanto, porque las dos trabajamos mucho; como en cualquier lugar tienes clic y más empatía con unas personas que con otras”, agregó.

Sin embargo, con Andrea Legarreta las cosas se dieron de diferente manera, pues, aunque nunca tuvieron una mala relación, tampoco llegaron a formar una amistad. “Creo que Andrea tiene su forma de ser y no es amiga de todo el mundo. Ella decide de quién ser amiga y entre nosotras nunca se dio una amistad, tampoco a mí me gusta forzar las cosas”, mencionó Anette luego de que fuera cuestionada sobre este tema, del cual habló con toda sinceridad.

En ese mismo sentido, Anette reconoció que como sucede en todos los aspectos de la vida, siempre habrá gente con la que llegas a empatizar de inmediato y otra con la que no, por lo que entendió que entre ella y Andrea nunca habría una relación más allá de lo meramente profesional, un ámbito en el que sin duda hicieron buena mancuerna, algo que se notó durante los años que compartieron programa. “Yo tengo a mis amigos y no ando por la vida buscando amigos, yo estoy súper concentrada en mi familia y en mis hijos y la gente que no quiere ser mi amiga no tiene por qué serlo, ni lo necesito tampoco”, expresó.

¿Qué dijo sobre el rumor que involucra a Raúl Araiza?

Durante el tiempo que estuvo en Hoy, Anette Cuburu se vio envuelta en la polémica debido a que comenzó a ser relacionada con Raúl Araiza, mientras el aún estaba casado con la madre de sus hijas. Sin embargo, con el tiempo los rumores terminaron diluyéndose y quedando en el olvido. Durante esta misma charla, la presentadora se refirió a estor rumores y aunque actualmente recuerda esta etapa con humor, reconoció que estas especulaciones surgieron con la finalidad de perjudicarla profesionalmente. “Ojalá, si es un cuero, yo lo adoro y es un tipazo. No hay persona que lo conozca que no lo adore. Solíamos mucho irnos de viaje, de gira con el programa, estábamos mucho juntos y yo cuando quiero a alguien lo quiero mucho, soy muy apapachona”, aseguró.

