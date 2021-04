'Ser mamá es lo más extraordinario que me ha pasado', la emotiva reflexión de Fernanda Castillo La actriz además compartió nuevas postales al lado de su pequeño Liam

Sin duda alguna, la maternidad ha sido una experiencia por demás enriquecedora para Fernanda Castillo, quien tras dar a luz a su pequeño Liam, el pasado 23 de diciembre no ha hecho más que entregarse por completo a esta nueva faceta de su vida. A través de sus redes sociales, la actriz ha decido compartir parte de esta alegría que la envuelve con todos sus seguidores, así como las reflexiones más profundas a las que ha llegado conforme se ha ido descubriendo y conociendo como madre. Tal y como lo ha hecho recientemente, en donde a corazón abierto ha hablado de lo gratificante que ha sido esta tierna etapa de su vida, así como de la forma en la que el ser mamá le ha cambiado la perspectiva de algunas cosas que antes de la llegada de su primogénito ya daba por hechas.

A través de su perfil de Instagram, Fernanda compartió dos lindas postales en las que mostró su lado más maternal, posando al lado de su pequeño Liam, a quien carga en sus brazos, mientras él toma una relajante siesta. Junto a las imágenes, la actriz escribió una profunda reflexión en la que habló sobre lo emocionante que ha sido experimentar la maternidad y la forma en la que la ha transformado. “Ser mamá es lo más extraordinario que me ha pasado”, expresó emocionada al inicio de su mensaje. “Es magia y dolor. Es transformación y paz. Es maravilloso, pero todo menos fácil. Es morir y que nazca otra persona. Es superar mis miedos, quiera o no, porque hay alguien que me necesita”,

La actriz continuó refiriéndose a todas las cosas que en algún momento de su vida sentía tener bajo control, y que ahora con la llegada de Liam parecieran estar lejos de su alcance, contrastando todos esos sentimientos con lo gratificante que es poder saberse madre de un pequeño. “Es no tener el control (que cómo cuesta). Soltar y a la vez abrazar a alguien con todas tus fuerzas. Es desfallecer de sueño hasta que llegas a una cuna y te sonríen. Es frustración y culpa. Es besos y que alguien pequeñito agarre tu mano. Es perderte de cosas y tenerlo todo. Es amar a lo grandes y llorar sintiéndome chiquita”.

Finalmente, Fernanda abrió su corazón y se dijo plena por poder experimentar esta faceta al lado de del pequeño Liam y de la mano de su amado Erik Hayser. “Es querer ser la mejor versión de ti cuando ni siquiera te reconoces. Es aprender un millón de cosas nuevas. Es olvidarme de mí a veces. Es la paciencia que nunca tuve y la fortaleza más profunda e invencible. Es compartir y romperte en mil pedazos. Es sorprenderme con tu voz y con tus gestos que encuentro tan míos. Es hacer las paces conmigo misma, darme chance. Es certeza, es intuición. Es creer que soy la mejor mama del mundo porque tú me escogiste. Saber que soy extraordinaria, cerrar los ojos y agradecer”, expresó orgullosa.

Su cumpleaños más especial

El pasado 24 de mayo, Fernanda Castillo celebró por todo lo alto su cumpleaños número 39, sin duda el más especial, pues ha sido el primero que ha celebrado convertida en madre. En aquella ocasión, la actriz se mostró emocionada ante esta fecha tan importante en su vida. Precisamente, Castillo se pronunció al respecto en sus redes sociales, haciendo de su celebración todo un acontecimiento en el que puso en alto la enorme fortaleza que tuvo para salir adelante, luego de que en meses pasados fuera hospitalizada de emergencia debido a una complicación post-parto. Y claro, a pesar de que no ha sido nada fácil recorrer este camino, lo ha hecho contando con el apoyo incondicional de sus seres queridos, en especial de su prometido, Erik Hayser.

Con el sentimiento a flor de piel, Fernanda escribió un mensaje a través de las redes sociales, mismo en el que ha dado muestra del profundo sentimiento de felicidad y bienestar que la invade, en uno de los periodos de mayor estabilidad personal. “¡Este año, más que nunca, celebro mi vida! Celebro tener salud, celebro haberme convertido en madre y poder ver crecer a mi niño, celebro tener tanto amor y solidaridad a mi alrededor y tantas risas que aún me hacen sentir una niña…”, compartió.