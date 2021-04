Eduardo Santamarina habla de cómo se ha transformado su relación con Itatí Cantoral a raíz de su separación

Sin duda alguna, Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral han logrado construir una relación cordial, basada principalmente en el amor que ambos tienen por sus gemelos, José Eduardo y Roberto Miguel. Y aunque no mantienen una amistad, como bien lo ha hecho saber Santamarina en su momento, las diferencias que luego de su separación, han quedado en el olvido y solucionadas, por lo que incluso hoy el actor califica de “maravillosa” la relación que sostiene con la madre de sus hijos mayores. Precisamente sobre este tema, es que el actor se refirió recientemente en una entrevista, en la que sin filtros se refirió a la forma en la que enfrentó su rompimiento con la actriz y lo complicado que fue lograr la cordialidad que hoy en día pueden presumir.

Fue durante la charla que sostuvo con Yordi Rosado para su canal de Youtube, que el guapo intérprete habló con total sinceridad sobre lo difícil que fue el poder ponerse de acuerdo con Itatí, luego de que se dio su separación, un momento en el que desafortunadamente sus hijos, que entonces eran unos niños, se vieron involucrados. “Fueron Muchos años (para ponernos de acuerdo)… Sobre todo este tema de (que) te hieres mucho, es muy desgastante, el tema de los hijos, eso es lo que más nos duele, porque la forma de controlar fue con los niños, entonces no me los daba, esa parte si fue (complicada)”, compartió Santamarina.

Y es que el galán de telenovelas admitió que en aquel momento fueron muchos factores los que jugaron en su contra, por lo que a la distancia les es mucho más fácil entender las razones por las que su separación con la actriz fue un tanto complicada. “También la entiendo a ella, es parte de la edad, de la inconsciencia, pues de muchas cosas que suceden para la gente que ya somos divorciados, que hemos pasado por eso, pues son momentos muy fuertes al principio, y de muchos egos, eso es lo que te jode mucho”, reconoció el actor. “Y la mujer y los niños generalmente, sobre todo en este tipo de culturas como la nuestra, pues lo hijos normalmente están con la mamá, entonces la mamá lo que hace te quiere controlar de esa forma, pero bueno, gracias a Dios todo ya fantástico”, agregó el actor, reconociendo que hoy en día la relación con Itatí Cantoral es muy buena. De hecho, cuando Yordi lo cuestionó sobre cómo es su relación con la actriz, Eduardo sin dudarlo respondió: "¡Maravillosa!".

¿Y cómo se lleva con el ex de Mayrín Villanueva?

En esa misma entrevista, Eduardo Santamarina también abrió su corazón para hablar sobre la relación que sostiene con Jorge Poza, el exesposo y padre de los hijos mayores de Mayrín Villanueva. Con la sinceridad que lo caracteriza, el interpreté reveló que sin ser necesariamente amigos, han asumido con madurez el curso de toda la situación, además de que ofreció detalles sobre la forma en la que se dio su primer encuentro. “Nos saludamos, un saludo diplomático, muy de cortesía y hasta ahí, cruzamos dos o tres palabras algo de la rutina, alguna babosada por ahí, pero nunca con esta cosa de rivalidad, al menos no de mi parte, porque no hay culpables. En una relación hay responsables, no qué no hice, más bien qué dejaste de hacer, fue un rollo de ellos dos, ellos lo hablaron y entro yo. Porque eso de ‘me arrebató, me quitó’ no, nadie le quita nada a nadie…”, señaló.

En ese mismo sentido, Santamarina reveló que tras el proceso que enfrentaron los tres, nunca se sentó a platicar con Jorge de la situación, y no porque no hubiera disposición de alguna de las partes, sino porque simplemente no se dio la oportunidad y tampoco pretendía forzarla. “No, nunca (nos hemos sentado a conversar), no se dio, se hubiera dado yo encantado de la vida, pero no se dio, entonces también no forzarlo”, concluyó.

