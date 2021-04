'Gracias por tus enseñanzas', la esposa de Pablo Lyle al actor al reflexionar sobre su relación

La vida Pablo Lyle y la de su familia dio un drástico giro de 180 grados, luego de que el actor se viera involucrado en un incidente de tránsito en el que perdió la vida un hombre de 63 años, en 2019. Desde entonces, Pablo se encuentra en un proceso legal un tanto complicado, el cual enfrenta en arresto domiciliario en Miami, por lo que ha preferido mantener un perfil bajo y continuar con su proceso alejado de toda la vida pública. Sin embargo, ha sido a través de su esposa, Ana Araujo, que los seguidores del actor han podido saber un poco de lo que sucede al interior de su intimidad e incluso sobre la situación de su familia. Tal y como lo hizo recientemente la actriz a través de su perfil de Instagram, donde ha compartido una reflexión sobre el amor e incluso se ha sincerado para hablar de la forma en la que se ha transformado su relación con el actor y la forma en la que se ha fortalecido a pesar de los obstáculos a los que se han enfrentado en los últimos dos años.

La esposa de Lyle comenzó con su reflexión hablando de la forma en la que la pandemia y las experiencias vividas en los últimos años ha cambiado su forma de entender el amor de pareja, algo que en el pasado había idealizado de una forma romántica e incluso un tanto idílica, muy alejada de lo que es en realidad. “El amor tiene distintas formas. Es mucho más real lo que vivo yo ahora con mi esposo que lo que vivíamos hace 3 o 4 años, porque simplemente tener la oportunidad de ver al otro como realmente es y no la idealización que me había construido, como lo acabo de decir, es una oportunidad en un millón”, se puede leer en la primera parte de su reflexión, dejando en claro que la relación que ha construido al lado de Pablo se ha fortalecido a pesar del duro proceso que enfrentan como familia. “Claramente es más fácil y común estar enamorada de una idea ‘perfecta’ que de una realidad imperfecta, pero todos somos imperfectos y lo hermoso es ver la imperfección del otro y sentir: amor, compasión y admiración”.

La actriz continuó reflexionando sobre el amor y sobre las lecciones que ha aprendido a través de los años, compartiendo algunos valiosos consejos sobre el amor en pareja con todos sus seguidores. “Nuestras parejas son nuestros espejos, por ahí un día escuché la frase: ‘tienes la pareja para la que te alcanzo’, ósea que nosotros aceptamos el amor que creemos merecer, y una constante que veo en las parejas es la falta de responsabilidad, nos enseñaron a ser víctimas y no responsables. Creo fielmente que si no tienes la capacidad de autocrítica te estás perdiendo de un crecimiento personal que puede ir de la mano de tu pareja, porque al final es la persona que más te conoce y que te puede ayudar a reflejar eso que quieres cambiar en ti. Dejemos las expectativas atrás. Aceptemos el amor como lo tenemos hoy y si no es lo que quieres para ti, muévete de ahí”, concluyó Araujo, no sin antes mencionar a su amado Pablo, mostrándose de lo más agradecida por todo lo que juntos han aprendido. “Te extraño Lyle. Gracias por tus enseñanzas”, concluyó.

¿Qué sigue en el caso de Pablo Lyle?

Fue el pasado 4 de marzo cuando se dio a conocer la noticia del aplazamiento del juicio de Pablo Lyle, esto a petición de los abogados del actor, según lo mostrado a través del programa televisivo Ventaneando, que tuvo acceso a la audiencia. “Gracias su señoría, somos Bruce H. Lehr y Philip Reizenstein de parte del señor Lyle. Jueza, necesitamos más tiempo, seguimos alistándonos y le pediríamos de 45 a 60 días”, se oye decir a los litigantes, quienes de inmediato recibieron una respuesta de la jueza, Marlene Karavetsos. “27 de mayo ¿Les sirve esa fecha para alistarse señores Lehr y Reizenstein?”. Tras recibir la confirmación de los abogados, procedió a hacer oficial las próximas citas al juzgado: “Queda el 27 de mayo para la siguiente audiencia y el 7 de junio iniciamos el juicio”.

Por su lado, los abogados del caso confían en que próximamente podrán tener éxito en la defensa de su cliente, quien está ansioso de poderse reunir con su familia, así lo comentó uno de los litigantes en una entrevista concedida a Ventaneando. “Después de ganarlo, estoy seguro de que Pablo estará más que ansioso de viajar a casa y reencontrarse con su familia en su país…”, aseguró, para luego revelar cómo se encuentra Pablo. “Como cualquier otro que ha pasado todo este tiempo lejos de casa, preocupándose por su futuro y por supuesto triste por la familia de la víctima, no debería decir víctima, más bien triste por la familia del señor Hernández”, finalizó Lehr, quien afirmó que se seguirán preparando para llegar al juicio.

