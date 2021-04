Más guapa que nunca, Angélica Rivera reaparece en redes sociales junto a su hija Regina

Desde que tomó la decisión de alejarse de los reflectores, las apariciones de Angélica Rivera han sido contadas, y aunque en algunas oportunidades ha hablado de la posibilidad de regresar a las telenovelas, aún no hay una fecha clara para que esto ocurra. Sin embargo, ha sido a través de las redes sociales de sus hijas que el público ha podido conocer algunos detalles de cómo es su vida ahora, pues las jóvenes se han encargado de mostrar la faceta más familiar de la actriz, tal como lo ha hecho recientemente Regina, la menos de las hijas que La Gaviota tuvo con José Alberto Castro.

Convertida en toda una teenager, Regina suele compartir en su cuenta de Instagram algunos vistazos de su día a día, desde los viajes en y paseos entre amigos, hasta algunos posados en lo que deja ver su estilo y personalidad únicos. Pero en esta ocasión, la jovencita de 15 años tomó sus Stories para compartir una selfie con su famosa mamá, a quien en lo que va del año, apenas se ha dejado ver en redes sociales. Sin más detalles, la adolescente publicó la foto en la que se le ve usando un top de satén, bolso negro al hombro y gafas a modo de diadema, mientras que detrás de ella, se veía a su guapa mamá luciendo su característica melena rubia, muy sonriente ante la cámara. Aunque Regina no especificó dónde se encontraban, el fondo de la imagen permitió adivinar que probablemente estaban de paseo por la ciudad, que bien podría tratarse de Miami, donde se sabe tiene actualmente su residencia La Gaviota.

Esta no es la primera vez que Regina comparte fotos junto a su famosa mamá, pues apenas en febrero pasado compartió varias selfies junto a ella, en lo que parecía ser un lindo momento madre e hija. El año pasado, luego del cumpleaños número 51 de Angélica, su hija menor abrió por completo sus redes sociales para mostrar la cotidianidad de su vida familiar. La adolescente compartió un video titulado “un día con mi mamá, mi hermana y yo”, en el que hizo la debida presentación de las protagonistas, su madre y hermana. “Hoy va a ser un blog familiar, ahí está Fer, ahí está mi mamá, está manejando…”, se oía decir. “Vamos a ir a desayunar a un lugar que se llama Malibu Farm y se los voy a ir platicando…”, expresó la joven. Aunque Sofía y Fernanda Castro ya han tomado sus propios rumbos hacia su futuro profesional, eso no ha impedido que se reúnan y disfruten el tiempo en familia.

Si bien Regina por el momento se encuentra estudiando, ha reconocido estar interesada en seguir la tradición familiar haciendo carrera en la pantalla. Así así lo confesó en julio del año pasado en video que compartió en su canal de YouTube. “Mi sueño es un día ser una exitosa actriz como mi mamá, mis hermanas, mi tía (Verónica Castro). De verdad sería un sueño superbonito para mí que algún día lo lograra y que me reconocieran por ese trabajo”, contó entonces.

El esperado regreso de La Gaviota a la pantalla, ¿de la mano de su ex?

Angélica, quien es reconocida por su exitosa carrera en la televisión, ha dado sutiles indicios de su intención de regresar a las telenovelas. De hecho, el año cuando fue captada de paseo por Miami, respondió sin más rodeos a los cuestionamientos. “Ya pronto, ya pronto, ya voy a regresar”, dijo a distintos medios sin revelar más detalles. Ante esta posibilidad, El Güero Castro, padre de sus hijas, ha manifestado su disposición a brindarle su apoyo si así lo requiriera. “Yo creo que pronto podrá regresar ella a trabajar, si yo tuviera en mis manos un personaje o una historia adecuada para ella no dudaría en invitarla. La verdad sería algo que me daría mucho gusto, ella es una mujer que tiene mucho talento. Yo espero que pronto regrese (a las telenovelas). No tiene que ser conmigo, sino yo creo que pronto tendrá ella ya un proyecto que valga la pena para ella y que lo pueda realizar, sería maravilloso”, dijo el productor hace un par de semanas en un encuentro con la prensa retomado por el programa Suelta la Sopa.

