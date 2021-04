Enamorados, Andrea Legarreta y Erik Rubín celebran 21 años de casados: ‘¡El amor siempre gana!’

Tan enamorados como el primer día, Andrea Legarreta y Erik Rubín están celebrando un aniversario de bodas número 21. El camino hasta este momento no ha sido del todo fácil, pues ellos mismos ha reconocido haber pasado por rachas difíciles en su matrimonio, sin embargo, el amor ha sido más grandes y les ha permitido seguir adelante como pareja. Padres de dos bellas y talentosas niñas, la conductora y el cantante han tomado sus redes sociales para dedicarse los mensajes más románticos el uno al otro, dejando ver que en su historia juntos aún hay muchos capítulos por escribir.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Desde temprano, Andrea tomó su cuenta de Instagram para conmemorar el día en el que le dio el sí para toda la vida a Erik, y no escatimó en palabras para expresar el profundo amor y agradecimiento que siente por él. “Hace apenas 21 años... Amorcito, coincidir contigo es lo mejor que me ha pasado en la vida”, escribió la estrella del programa Hoy al inicio de su publicación, la cual acompañó de algunas fotos del día de su boda, momento que atesora en su corazón. “Y el resultado de esta historia de amor, nuestras niñas, ¡el tesoro más hermoso!”, continuó la conductora en su sentido mensaje. “Y en este recorrido de vida y amor, hemos vivido tanto... Aprendido tanto... Reído, gozado, amado... Y por qué no decirlo, crecido y aprendido en medio de momentos difíciles, errores, situaciones complicadas, dolorosas, malas decisiones y seres mal intencionados (cosas de humanos)”, admitió.

VER GALERÍA

“Pero al final del camino, de eso está hecha la vida... De eso se trata, de pruebas, de altibajos... Yo agradezco a Dios que sigamos juntos, que seas mi amor, amigo, cómplice, compañero, socio de vida y ¡padre de mis hijas! Eres mi amor, el amor de mi vida...”, continuó Andrea en su post, dejando ver su lado más sensible. “Y todo lo vivido, sólo tú y yo lo sabemos y ¡nada ni nadie nos lo quita! Sigamos avanzando, aprendiendo, creciendo juntos y ¡luchando por nuestro amor! (Que es sólo nuestro)”, escribió la conductora antes de finalizar: “Vivo agradecida con Dios porque nos elegimos, por todo lo vivido, porque ¡el amor siempre gana! Te amo ayer, hoy, mañana ¡y siempre!”, concluyó.

Estas palabras no pasaron desapercibidas ante los ojos del integrante de Timbiriche, quien no tardó en reaccionar al post de su esposa. “Que lindas palabras hermosa. Te amo”, comentó. Y en su propia cuenta, compartió un emotivo mensaje para celebrar estos años de amor con Andrea. “Preciosa, hoy cumplimos 21 años. Quién lo hubiera dicho, somos los rompe quinielas, no nos daban ni un año”, escribió con buen sentido del humor, refiriéndose a que ha que juntos han superado cualquier expectativa. “Eres un ser muy especial, un ser de luz, una gran persona. Te admiro en todas tus facetas, como madre, wow, qué gran trabajo has hecho con mis niñas, como esposa, amiga, hija, hermana…”, continuó Erik en su publicación, en la cual además compartió algunas fotos del día de su boda. “Le doy gracias a la vida por ponerte en mi camino y aunque los años pasan y hemos tenido momentos complicados, hoy lo que nos une es más fuerte. Te escogería a ti un millón de veces. Te amo”, finalizó.

VER GALERÍA

Las pruebas que han superado en su vida de esposos

En septiembre del año pasado, durante una sincera charla con Yordi Rosado, Andrea se abrió por completo para hablar de los momentos felices y complicados que ha tenido en su vida conyugal. La conductora contó que su matrimonio ha pasado cambios y diversas etapas. “Si tú le das chance a la apatía, gana, porque nosotros hemos tenido alguna racha en donde, ya de tomar decisión de: ‘¿Qué onda? ¿Hasta aquí? ¿Seguimos o ya?’”, recordó entonces la presentadora de Hoy. “O sea, de verdad, qué maravilla, no digo que no existan, que las parejas, es más, cualquier relación, hermanos, amigos, que no tengan un solo problema, una diferencia, no existe”, continuó al exponer que las relaciones afectivas de cualquier tipo están sujetas a altibajos.

Y ante la pregunta expresa de Yordi sobre si realmente se han separado alguna vez o a si al menos se han dado un espacio como pareja, Andrea aseguró que nunca han llegado a ese punto, aunque en alguna ocasión estuvieron cerca de hacerlo. “Nunca, estuvimos a punto… Estuvimos a punto y de pronto no sé qué es Yordi, yo termino por pensar que es el amor”, comentó ella al explicar por qué cree que nunca dieron dicho paso. “De pronto dices: ‘Será la costumbre, será la comodidad, el ahorrarte irte a otra casa, y ahora qué y los niños, y cómo te vas a dividir…’ O sea, yo me preguntaba en ese momento qué es, porque de plano no pudimos llegar a eso, cosa que está muy bien porque al final del camino, el día de hoy, sí seguimos siendo prioridad en nuestras vidas, y sí no me imagino estar sin él”, admitió la conductora.

VER GALERÍA